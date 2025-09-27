Atlético skoraði fimm í borgarslagnum

Real Madrid var með fullt hús stiga í spænsku úrvalsdeildinni áður þeir sóttu nágranna sína í Atlético heim í dag. Heimamenn léku við hvurn sinn fingur að þessu sinni og skoruðu fimm mörk.
Boðið var upp á fjörugan fyrri hálfleik þar sem liðin skiptust á að taka forystuna en Norðmaðurinn Alexander Sørloth jafnaði leikinn fyrir Atlético með marki í uppbótartíma.
Julian Alvarez kom Atlético yfir með marki úr vítaspyrnu á 51. mínútu og tvöfaldaði forystuna tólf mínútum síðar. Eftir það lágu heimamenn aftur og leyfðu gestunum að leika sér með boltann án þess að þeir væru að skapa sér færi.
Antoine Griezmann innsiglaði svo öruggan sigur Atlético með marki í uppbótartíma og fyrsta tap Real Madrid á tímabilinu staðreynd.