Röð lægða sem nálgast landið úr suðri munu stýra veðrinu á landinu næstu daga með nokkuð hefðbundnu haustveðri.
Á vef Veðurstofunnar segir að í dag verði suðlæg átt, átta til átján metrar á sekúndu, og hvassast norðvestantil.
„Skúrir á sunnan- og vestanverðu landinu, en annars úrkomulítið. Smám saman dregur úr skúrum, en snýst í vaxandi suðaustanátt sunnanlands og fer að rigna seinnipartinn. Búast má við talsverðri eða mikilli úrkomu í kvöld og nótt, einkum á Suðausturlandi.
Hiti 9 til 15 stig, hlýjast fyrir norðan.
Á morgun gengur í suðaustan hvassviðri, en hægari norðvestantil. Rigning með köflum, en talsverð úrkoma suðaustanlands. Hiti breytist lítið. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna rigningu og vinds,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Suðaustan 13-23 m/s, hvassast suðvestan- og austantil. Rigning eða súld, en talsverð úrkoma um tíma á suðaustanverðu landinu. Styttir upp á Norðurlandi. Dregur úr vindi um kvöldið. Hiti 11 til 17 stig.
Á laugardag: Suðlæg átt 5-13 og skúrir, en úrkomulítið á Austurlandi. Hiti 8 til 13 stig.
Á sunnudag: Suðlæg átt 5-13 og stöku skúrir, en þurrt að mestu norðaustantil. Vaxandi suðaustanátt síðdegis, 13-20 m/s seint um kvöldið. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Suðaustanátt og talsverð rigning, einkum á Suðausturlandi, en lengst af þurrt norðaustanlands. Dregur úr vætu um kvöldið. Hiit 9 til 14 stig.
Á þriðjudag: Suðvestanátt og skúrir, en bjart með köflum norðaustanlands. Hiti 8 til 13 stig.
Á miðvikudag: Útlit fyrir suðlæga átt. Rigning á sunnanverðu landinu, um tíma talsverð, en úrkomuminna norðaustantil. Áfram milt í veðri.