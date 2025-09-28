Innlent

Aldrei neinn af­sláttur gefinn í flugprófunum

Kristján Már Unnarsson skrifar
Gunnar Þórðarson, tæknimaður flugprófana, við flugvél Isavia lengst norðan heimskautsbaugs á Grænlandi. Egill Aðalsteinsson

Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. Þannig er flugvél Isavia nýtt í mælingum fyrir Grænlendinga, Færeyinga og Norðmenn og íslenskir flugprófanamenn gegna um þessar mundir lykilhlutverki í úttekt á nýjum flugvöllum Grænlands.

Flugprófanavél Isavia ANS sinnir ekki aðeins íslenskum flugvöllum. Í fréttum Sýnar sjáum við áhöfn hennar að störfum á Grænlandi, meðal annars taka á loft frá flugvellinum í Qaarsut, sem er á heimskautasvæðum Grænlands á 71. breiddargráðu.

„Við förum nú lengra. Við förum alveg upp á 77. breiddargráðu, til Qaanaaq. Við prófum alla flugvelli hérna á Grænlandi og þeir eru tólf talsins. Er að fjölga,“ segir Gunnar Þórðarson, tæknimaður flugprófana hjá Isavia.

Í flugturninum í Qaarsut. Christa Hansen flugradíómaður, sitjandi, ræðir við Isavia-mennina Trausta Magnússon, Þórð Pálsson og Gunnar Þórðarson.Egill Aðalsteinsson

Um borð situr Gunnar við tölvu sem les úr merkjum frá nærri fjörutíu loftnetum vélarinnar. Frammí sitja flugstjórarnir Þórður Pálsson og Trausti Magnússon en fjöllin á Grænlandi gera flugið krefjandi.

„Við erum oft nálægt fjöllum og hindrunum, sem gerir þetta svolítið spennandi en um leið skemmtilegt. En við gerum þetta ekki nema í góðum skilyrðum. Við erum svona góðviðrisflugmenn. Ég segi oft að við séum góðviðrisflugmenn þegar við erum í flugprófunum,“ segir Þórður, sem jafnframt er flugumferðarstjóri hjá Isavia.

Þórður Pálsson, flugstjóri og flugumferðarstjóri hjá Isavia, á flugvellinum í Narsarsuaq.Egill Aðalsteinsson

Trausti flaug áður stórum breiðþotum og oftast á sjálfstýringu en hér þurfa flugmennirnir að handfljúga.

„Þetta er bara allt annar heimur. Það er ekki hægt að bera þetta saman. Mjög skemmtilegt. Ég er alveg eins og krakki í dótabúð hérna,“ segir Trausti.

Verkefnið er unnið í samstarfi við grænlenska tæknimenn á jörðu og snýst um að tryggja að flugleiðsögutæki sendi flugmönnum örugg og nákvæm merki, eins og í aðflugi og lendingu.

Trausti Magnússon, flugstjóri hjá Isavia.Egill Aðalsteinsson

„Þeir treysta því að það leiði þá alveg inn á miðja braut og alveg í réttum aðflugshalla. Þetta er alveg nauðsynlegt fyrir vélarnar að geta lent í hvaða veðri sem er,“ segir Gunnar.

Á sama tíma og breiðþota Air Greenland lenti á nýja vellinum í Nuuk voru Isavia-menn einmitt í flugmælingum. Í frétt Sýnar má sjá þá koma í lágflugi yfir flugbrautina og renna sér yfir í aðeins um fimmtán metra hæð. Með því mæla þeir hvort miðlínugeisli flugbrautarinnar sé rétt stilltur. Geislinn hjálpar flugmönnum í blindflugi að hitta á miðja flugbrautina.

„Þeir þurfa að hitta,“ leggur Þórður áherslu á.

Venjulega fara þeir þrisvar á ári til Grænlands en núna bætast við aukaúttektir vegna þriggja nýrra flugvalla; í Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

„Það er aldrei neinn afsláttur gefinn. Hvort sem þetta sé Nuuk eða Ilulissat eða Sisimiut eða hvert sem við erum að fara,“ segir Gunnar.

Beechcraft King Air-flugvél Isavia er sérútbúin til prófana á flugleiðsögutækjum. Hér er hún á flugvellinum í Qaarsut. Flugvélin er árgerð 1985, er því fertug í ár, og með elstu flugvélum í þjónustu landsmanna.Egill Aðalsteinsson

Allir fengu þremenningarnir sérþjálfun erlendis.

„Þetta er nú líklega það starf í heiminum sem hvað fæstir vinna við. Það eru örfáir aðilar hérna á bara öllum Norðurlöndunum sem sinna þessu starfi.“

Aðflugshallarljós Narsarsuaq-flugvallar prófuð. Þetta er syðsti flugvöllur Grænlands, á 61. breiddargráðu.Egill Aðalsteinsson

Þessvegna eru þeir eftirsóttir.

„Þannig að við tökum út alla flugvelli á Grænlandi og í Færeyjum og erum líka af og til í Noregi,“ segir Gunnar.

