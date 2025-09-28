Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Komdu um jólin 28. september 2025 08:51 Með Birgittu sviðinu í Hörpu verða þau Salka Sól, Jónsi, Bergsveinn Arilíusson, Klara Einars og Gunni Óla en hann samdi íslenska textann og söng lagið Komdu um jólin. Birgitta Haukdal leiðir glæsilegan hóp söngvara fram á sviðið í Hörpu þann 5. desember á tónleikum sem hafa fengið nafnið „Komdu um jólin”. Skipuleggjanda tónleikanna fannst vanta stuð í jólatónleikaflóruna. Vantaði jólastuð í tónleikaflóruna „Mér fannst vera gat á markaðnum fyrir jólastuð þar sem við syngjum okkur hás og dönsum. Þess vegna erum við með þá 5. desember þannig að allir verði búnir að ná röddinni til baka fyrir jól,” segir Einar Bárðarson skipuleggjandi tónleikanna. „Efnisskráin samanstendur að mestu af stuð-jólalögum síðustu 40 ára, allt frá plötunni Jól alla daga til vel valdra ný-laga síðustu ára. Sum er ítölsk með íslenskum texta, önnur eftir íslensk alþýðuskáld en öll eru þau æði og koma okkur í rétta gírinn,” segir Einar. „Mér leist strax rosalega vel á þessa hugmynd og það er mikil tilhlökkun í hópnum fyrir þessu,” segir Birgitta Haukdal. „Við ætlum að skemmta okkur og um leið gestunum og eiga frábæra kvöldstund í Hörpu þetta kvöld og syngja uppáhalds jólastuðlögin okkar og kannski tvö róleg.” Með Birgittu á sviðinu verður stjörnufans, þau Salka Sól, Jónsi, Bergsveinn Arilíusson, Klara Einars og Gunni Óla en hann samdi íslenska textann og söng lagið Komdu um jólin með hljómsveitinni Skótamóral. Einar segir hafa legið beint við að fá Gunna Óla og Bergsvein í sönghópinn. „Ég á sjálfur nokkur jólalög sem heyrast alltaf fyrir jól þess vegna kallaði ég fyrst á Gunna Óla og Begga sem syngja þau,“ segir Einar. „Svo er ekki hægt að halda stuð jólatónleika án Jónsa og Birgittu. Salka Sól og Klara koma svo ungæðings elementin með inn í þetta. Við hlökkum alveg rosalega til og það var bara einn maður sem kom til greina sem tónlistarstjóri í þetta og það var hann Vignir Snær." Tvennir tónleikar fara fram 5. desember, þeir fyrri hefjast klukkan 18:00 og seinni klukkan 21:30Miðasala hefst 1. október kl. 12:00 á www.harpa.i. Miðaverð er frá 7.900 kr. til 14.900 kr. Hægt er að skrá sig á sérstakan forsölulista lista hér og þannig náð forskoti á almenna miðasölu sem hefst 1. október Jól Tónleikar á Íslandi Tónlist Menning Mest lesið Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Lífið Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Lífið Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Lífið Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Lífið samstarf „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Lífið Stjörnurnar flyktust á frumsýningu einnar mest spennandi bíómyndar ársins Lífið samstarf Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision Lífið Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lífið Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Lífið Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ Lífið Fleiri fréttir Ætla að syngja sig hás og dansa við Komdu um jólin Stjörnurnar flyktust á frumsýningu einnar mest spennandi bíómyndar ársins Serumið sem snýr öldrun húðarinnar við Heilbrigður hársvörður er lykillinn að fallegu hári Ógleymanlegar skíðaferðir með Bændaferðum Fékk sterkari bein án lyfja The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Hlaupaæfing með Rakel Maríu á Heilsudögum í Hagkaup tókst afar vel Uppselt, uppselt og aukatónleikum bætt við Sumar á Sýrlandi Skapaðu góðar minningar með Heimsferðum Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi Lærðu að tala við gervigreindina og fá svör sem virka! Þykkari augnhár og augabrúnir – vísindin á bak við UKLASH Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Ný svefnlína sem hjálpar þér að sofna, sofa og vakna hress! Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Er hárið skemmt eða bara þurrt? Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Stjörnum prýdd dagskrá Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Hver dáleiðsla er spennandi og ófyrirsjáanlegt ferðalag Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Sjá meira