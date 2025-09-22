Kona, sem hefur beðið í meira en ár eftir að maðurinn sem nauðgaði henni hefji afplánun, telur að hægagangur í kerfinu geri dæmdum brotamönnum kleift að brjóta af sér fyrir afplánun. Rætt verður við konuna í kvöldfréttum á Sýn og strax að loknum fréttum í Íslandi í dag verður ítarlegt viðtal við hana þar sem hún lýsir því meðal annars hvernig hún komst í samband við þrettán konur sem hafa svipaða sögu að segja af þessum sama manni.
Aðstoðarlögreglustjóra hugnast ekki hugmyndir borgarfulltrúa um hverfislögreglustöð í Breiðholti. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum en hann segir mikilvægara að fjölga lögreglumönnum.
Bíllausi dagurinn er í dag. Við verðum í beinni með framkvæmdastjóra Strætó og heyrum í borgarbúum og athugum hvort fólk nýtti tækifærið til að skilja bílinn eftir heima.
Þá hittum við verslunareiganda sem segist vart hafa undan við að svara fólki sem vill ókeypis vörur gegn auglýsingu á samfélagsmiðlum. Hún segir ákveðna betlmenningu hafa hreiðrað um sig hér á landi.
Við kíkjum auk þess á grænlensk börn sem eru í heimsókn hér á landi, verðum í beinni með garðyrkjufræðingi og skoðum ástand gróðursins í mildu veðurfarinu. Í Sportpakkanum hittum Þórdísi Ólöfu sem setti persónulegt met í bakgarðshlaupinu en segir kerfið í rugli eftir afrekið.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.