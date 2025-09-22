Gullboltinn veittur í kvöld: Dembélé líklegastur til að hreppa hnossið en PSG á leik Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. september 2025 12:02 Miklar væntingar hafa verið gerðar til Ousmané Dembélé í lengri tíma en hann sprakk algjörlega út á síðasta tímabili. epa/YOAN VALAT Í kvöld verður Gullboltinn, verðlaunin fyrir besta leikmann Evrópu, veittur við hátíðlega athöfn. Lið þess sem þykir líklegastur til hreppa hnossið spilar í kvöld. Franska tímaritið France Football hefur veitt Gullboltann síðan 1956. Lionel Messi hefur hlotið verðlaunin oftast allra, eða átta sinnum. Samkvæmt veðbönkum þykir Ousmané Dembélé, leikmaður Paris Saint-Germain, líklegastur til að hljóta Gullboltann. Dembélé var í lykilhlutverki hjá PSG sem vann þrefalt á síðasta tímabili; frönsku úrvalsdeildina, frönsku bikarkeppnina og Meistaradeild Evrópu í fyrsta sinn. Hinn 28 ára Dembélé var nokkuð rólegur fyrir áramót en fór á mikið flug eftir að árið 2025 gekk í garð og blómstraði í nýrri stöðu, sem fremsti maður. Frakkinn skoraði 35 mörk og lagði upp sextán í öllum keppnum á síðasta tímabili. Ef Dembélé vinnur Gullboltann verður hann fyrsti Frakkinn síðan Karim Benzema 2022 til að fá þessi verðlaun. Hann verður einnig annar leikmaður PSG til að hljóta Gullboltann, á eftir Messi 2021. Fimm Frakkar hafa hlotið Gullboltann: Michel Platini, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane og Benzema. PSG á leik gegn Marseille á útivelli í frönsku úrvalsdeildinni í kvöld. Leikurinn átti að fara fram í gær en var frestað vegna veðurs. Dembélé verður þó líklega ekki með í leiknum vegna meiðsla og gæti því verið viðstaddur afhendingu Gullboltans. Dembélé hefur misst af báðum leikjum PSG eftir landsleikjahléið vegna meiðsla í læri. Næstur á lista veðbanka yfir þá sem eru líklegastir til að fá Gullboltann er ungstirnið Lamine Yamal hjá Barcelona. Ef það gerist verður hann sá yngsti í sögunni til að vinna verðlaunin, aðeins átján ára. Brasilíumaðurinn Ronaldo er yngsti sigurvegari Gullboltans en hann var 21 ára og 96 daga þegar hann fékk Gullboltann 1996. Samherji Yamals hjá Barcelona, Raphinha, er einnig ofarlega á lista veðbanka en hann skoraði 34 mörk og gaf 22 stoðsendingar þegar Börsungar unnu tvöfalt á síðasta tímabili. Portúgalski miðjumaðurinn hjá PSG, Vitinha, og Mohamed Salah, framherji Liverpool, þykja einnig líklegir. Fótbolti Franski boltinn Mest lesið „Ætla ekki að segja hvað gerðist í þriðja hring“ Sport Guðjón Ingi fagnaði í nótt á nýju brautarmeti Sport Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Fótbolti „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Íslenski boltinn Guðmundur rekinn frá Fredericia Handbolti Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Enski boltinn Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Enski boltinn Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Enski boltinn Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Enski boltinn Björn Borg tók of stóran skammt af eiturlyfjum Sport Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Gullboltinn veittur í kvöld: Dembélé líklegastur til að hreppa hnossið en PSG á leik Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Frestaður stórleikur skarast á við afhendingu Gullknattarins Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Kátt á hjalla í Katalóníu Meistararnir á beinu brautina eftir tvo tapleiki í röð „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Uppgjörið: KA - KR 4-2 | Akureyringar sendu Vesturbæinga í fallsæti Dortmund heldur í við Bayern Vildi vinna sem og byrja leikinn Uppgjörið: Stjarnan - FH 0-0 | Tíðindalítið jafntefli í Garðabæ Uppgjörið: Víkingur - Fram 2-1 | Gylfi tryggði sigur sem styrkir stöðuna „Heldur þessi veisla ekki bara áfram?“ Stórmeistarajafntefli í Lundúnum „Ótrúlega súrt að upplifa það að dómarinn hafi slík áhrif“ Arna komin á blað í Noregi Uppgjörið: Þróttur - HK 2-3 | Mæta Keflavík í úrslitum eftir markaveislu Uppgjörið: ÍBV - Afturelding 1-1 | Bæði mörkin skoruð beint úr aukaspyrnu Jafntefli í fyrstu tveimur leikjum dagsins Uppgjörið: Njarðvík - Keflavík 0-3 | Keflvíkingar á leið í úrslitaleikinn Roma vann slaginn um Rómaborg Sjá meira