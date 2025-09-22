Stórleik Marseille og París Saint-Germain í efstu deild Frakklands var frestað í gær, sunnudag. Leikurinn fer fram í kvöld, á sama tíma og Gullknötturinn – Ballon d‘Or – verður afhentur. Þar eru Evrópumeistarar PSG líklegir til að raka að sér verðlaunum.
Leikur fjendanna í Marseille og PSG var frestað þar sem gríðarlegum stormi var spáð í Marseille á sunnudag. Þar sem ekki var hægt að tryggja öryggi leikmanna og áhorfenda ef veðurspáin myndi rætast var ákveðið að fresta leiknum. Það kemur sér virkilega illa fyrir PSG sem er ósigrað á toppi deildarinnar.
The match between Olympique de Marseille and Paris Saint-Germain, initially scheduled for Sunday, September 21, 2025, has been postponed to a later date. pic.twitter.com/XpcpJb6bUC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 21, 2025
Frakklands- og Evrópumeistararnir eru eðlilega taldir líklegir til afreka á afhendingu kvöldsins sem fer fram við hátíðlega athöfn eins og undanfarin ár.
Sóknarmaðurinn Ousmane Dembélé er til að mynda talinn líklegastur til að hreppa Gullknöttinn eftir magnaða frammistöðu á síðustu leiktíð. Þá eru níu aðrir leikmenn liðsins tilnefndir.
Dembélé er að glíma við meiðsli sem og Désiré Doué svo ef þeir fá leyfi frá þjálfara sínum Luis Enrique gætu þeir verið viðstaddir verðlaunaafhendinguna.
Afhending Gullknattarins verður í beinni útsendingu á SÝN Sport Viaplay. Hefst útsending klukkan 19.00 í kvöld.