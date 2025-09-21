Hildur lagði upp annan leikinn í röð

Hildur Antonsdóttir og liðsfélagar hennar í Madrid CFF náðu í dag 1-1 jafntefli gegn nágrönnum sínum í Atlético Madrid en Atlético hafði fyrir leikinn unnið alla þrjá fyrstu leiki sína í spænsku úrvalsdeildinni.
Hildur lagði upp mark fyrir bakvörðinn Allegra Poljak á 54. en gestirnir voru töluvert sterkara liðið í leiknum í dag og jöfnuðu metin á 82. mínútu. Hildur var farinn af velli skömmu fyrir jöfnunarmarkið.
Um 500 kílómetrum vestar á Íberíuskaganum, í portúgölsku úrvalsdeildinni, voru þær Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir báðar í byrjunarliði Braga sem sótti Valadares Gaia heim en leiknum lauk einnig með 1-1 jafntefli.