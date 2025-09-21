Fótbolti

Sjáðu þriðju marka­veislu Skaga­manna í röð

Siggeir Ævarsson skrifar
Úr leik ÍA og Vals fyrr í sumar
Skagamenn virðast vera að finna taktinn á hárréttum tíma en liðið vann í gær sinn þriðja leik í röð þegar ÍA sótti Vestra heim. Lokatölur fyrir vestan 0-4 og hefur ÍA nú skorað tíu mörk í síðustu þremur leikjum.

Þetta var afar mikilvægur sigur fyrir Skagamenn í fallbaráttu Bestu deildarinnar en að sama skapi syrtir í álinn hjá Vestra en liðið hefur ekki náð sigri í síðustu fimm deildarleikjum og er að sogast hratt niður í fallbaráttuna.

Markaveisluna úr leiknum í gær má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

