Skagamenn virðast vera að finna taktinn á hárréttum tíma en liðið vann í gær sinn þriðja leik í röð þegar ÍA sótti Vestra heim. Lokatölur fyrir vestan 0-4 og hefur ÍA nú skorað tíu mörk í síðustu þremur leikjum.
Þetta var afar mikilvægur sigur fyrir Skagamenn í fallbaráttu Bestu deildarinnar en að sama skapi syrtir í álinn hjá Vestra en liðið hefur ekki náð sigri í síðustu fimm deildarleikjum og er að sogast hratt niður í fallbaráttuna.
Markaveisluna úr leiknum í gær má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
ÍA tryggði sér þrjú mikilvæg stig í Bestu deild karla þegar liðið lyfti sér upp úr fallsæti með 0-4 útisigri á Vestra á Ísafirði í dag. Mistök í vörn heimamanna urðu til þess að gestirnir gátu ekki hætt að skora.