Víkingur Ólafsvík er komið í úrslit Fótbolta.net bikarsins eftir sigur á Gróttu í leik sem var útkljáður með vítaspyrnukeppni.
Staðan að loknum venjulegum leiktíma á Seltjarnarnesi var 3-3 þar sem Andri Freyr Jónasson, Björgvin Brimi Andrésson og Elmar Freyr Hauksson skoruðu fyrir Gróttu á meðan Asmir Begic, Ingólfur Sigurðsson og Luke Williams skoruðu fyrir Víking Ólafsvík.
Ekkert var skorað í framlengingunni og því þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr um hvort liðið væri á leið á Laugardalsvöll. Þar reyndust gestirnir frá Ólafsvík sterkari aðilinn og munu því leika til úrslita gegn Tindastóli.
Markaskorarar fengnir af Fótbolti.net.