Fékk ekkert símtal frá gömlu vinnufélögunum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 19. september 2025 22:43 Helgi Magnús Gunnarsson var vararíkissaksóknari í þrettán ár. Vísir/Lýður Valberg Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi vararíkissaksóknari, segir að fyrrverandi samstarfsmenn sínir hafi flykt sér á bak við Sigríði Friðjónsdóttur ríkissaksóknara og sleikt hana upp eftir að deilurnar hófust þeirra á milli. Hann hefur ekkert heyrt frá þeim eftir að tilkynnt var um starfslok hans eftir þrettán ára samstarf. „Þetta er fyrst og fremst lærdómsríkt, þetta kennir manni á mannlegt eðli. Maður er hissa, heldur að maður sé að koma vel fram við fólk, maður lítur á fólk sem vinnufélaga sína og vini en svo áttar maður sig á því að það skiptir engu máli því fólk er með agenda. Það heldur að það sé gott fyrir sinn career að koma fram eins og ég veit ekki...“ Þetta segir Helgi Magnús í ítarlegu viðtali við Odd Ævar Gunnarsson um starfslokin, hótanir sem hann og fjölskylda hans sætti af hálfu Mouhammad Korani og margt fleira, sem birt var í dag á Vísi. „Jón og Gunna úti í bæ er fólkið sem sýnir þér hlýju og samstöðu, á meðan fólkið sem þú hélst að stæði þér nær, er mjög fljótt að snúa við þér bakinu.“ Sér ekki eftir neinu Helgi Magnús sér ekki eftir neinum ummælum sem hann hefur látið falla á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum. „Nei ég hef aldrei séð eftir því. Ég held ég hafi lært af því, þroskast á því, ég get alveg sagt þér að allt sem ég hef skrifað á Facebook, ég get staðið við það. Ég skammast mín ekki fyrir að hafa sagt það.“ Eftir að hafa sætt hótunum af hálfu Mohammad Kourani, segir Helgi að hann hafi frekar orðið var við það hjá sínum yfirmanni að hún gerði lítið úr því frekar en að taka hótununum alvarlega. Útlendingalögin til skammar Helgi segir að útlendingalögin sem samþykkt voru árið 2016 séu öllum sem samþykktu þau til skammar. Mál Mouhammad sýni það hvernig kerfið sé gallað. „Það verður að gera samning við þennan mann, um það að hann ætli að fara og ekki koma til baka. En við höfum enga tryggingu fyrir því að hann verði ekki kominn aftur daginn eftir.“ „Við erum búin að horfa upp á það í mörg ár, að það eru mörg dæmi um það að lögreglumenn eru að flytja 2-3 menn, jafnvel hættulega menn, leigja 2-3 raðir í flugvél til að geta flutt þá án þess að þeir trufli aðra farþega. Það er verið að flytja þá úr landi á grundvelli brottvísunar.“ „Svo þegar búið er að sleppa þeim út á flugvellinum þangað sem þeir eru fluttir, þá eru þeir komnir upp í vél og komnir heim á undan lögreglumönnunum. Og við látum þetta viðgangast.“ Helgi segir að hann yrði ekki hissa þó Mohammad kæmi hingað til lands daginn eftir að hann færi, og bæði aftur um hæli. „Yfirvöld myndu þá komast að því að vegna mannréttinda hans þá þyrfti að fara í gegnum eitthvað ferli að neita honum eða taka afstöðu til kröfu hans um alþjóðlega vernd, það kæmi mér ekki einu sinni á óvart.“ Helgi hefur ýmislegt fyrir stafni þessi misserin en hann segist hafa verið að smíða mikið í sumar. „Ég er með kot vestur í Arnarfirði, er búinn að vera dunda mér við það og gera við húsið hérna heima líka. Hér voru farnir að fúna gluggar og svona. Svo ákvað ég að ná í lögmannaréttindi mín.“ „Ég ætla nú ekki á kaf í lögmennsku, opna stofu og vera þar 8-17, en ég ætla að taka að mér verkefni og reyna velja eitthvað sem hentar mér og minni þekkingu.“ „Það er nóg að gera, ég kann ekkert illa við þennan breytta veruleika, en á eftir að fóta mig aðeins í honum.“ Hægt er að hlusta á viðtalið í heild sinni í spilaranum ofar í fréttinni. 