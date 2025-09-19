Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 19. september 2025 11:13 Hin færeyska Sissal var fulltrúi Danmerkur í Eurovision fyrr á þessu ári. Getty/MANDOGA MEDIA Danmörk ætlar að vera með í Eurovision í Austurríki næsta vor. Hins vegar gera Danir þrjá fyrirvara um þátttöku sem enginn varðar beinlínis þátttöku Ísraels í keppninni. Danskir Eurovision sérfræðingar segja að keppnin standi frammi fyrir einni stærstu áskorun í sögu keppninnar. Þegar hafa Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar gefið það út að þeir ætli ekki að vera með í keppninni á næsta ári ef Ísrael fær að vera með vegna stríðsreksturs þeirra á Gaza. Rúv hefur einnig sett fyrirvara við þátttöku Íslands, sem sögð er ólíkleg ef Ísrael verður með. Um þessar mundir stendur yfir svokallað samráðsferli innan EBU vegna þeirrar stöðu sem uppi er og hefur frestur til að staðfesta þátttöku í keppninni verið framlengdur fram í desember. Danir verði með, en... „Við höfum ákveðið að segja hátt og skýrt að við verðum með í Eurovision,“ er haft eftir Gustav Lützhøft, menningarritstjóra hjá danska ríkisútvarpinu DR, í fréttum í vikunni. Hins vegar setur hann nokkra fyrirvara við fullyrðinguna. Það skuli ríkja breið evrópsk samstaða um keppnina, öryggisráðstafanir skulu vera í lagi og í þriðja lagi að keppnin verði eins laus við pólitík og kostur er. Verði þessi skilyrði uppfyllt sé ekkert því til fyrirstöðu að Danmörk verði með í keppninni. Ef ekki áskilji DR sér rétt til að endurskoða afstöðu sína til þátttöku. „Við tökum þátt með því skilyrði að það sé víðtæk samstaða meðal annarra Evrópulanda. Og það er skýrt, að ef á einhverjum tímapunkti verði sú staða uppi að það sé ekki lengur til staðar, þá mun það líka hafa áhrif á þátttöku DR,“ segir Lützhøft. Keppnin í sögulegri krísu Þótt þetta sé langt í frá í fyrsta sinn sem pólitísk deilumál hafa áhrif á Eurovision stendur keppnin nú frammi fyrir sögulegri áskorun í sögu keppninnar að mati sérfræðings í samspili Eurovision og stjórnmála. Keppnin, sem fagnar sjötíu ára afmæli á næsta ári, hefur áður staðið í pólitískri krísu, til að mynda þegar ákveðið var að víkja Belarús úr keppni og Samtökum evrópskra sjónvarpsstöðva, EBU, árið 2021 og þegar Rússum var vísað úr keppni vegna innrásarinnar í Úkraínu ári síðar. Ástandið nú er hinsvegar eitt það erfiðasta í sögu keppninnar að mati Lisanne Wilken, lektors við Háskólann í Árósum í Danmörku sem hefur rannsakað pólitík í keppninni. „Þetta er stór krísa að því leyti að þetta varðar bæði opinberar sjónvarpsstöðvar og hlutverk þeirra, þetta varðar samvisku og það um hvað söngvakeppnin snýst í grunninn,“ segir Wilken í samtali við DR. Áskorunin nú varðar líkt og áður hefur komið fram þátttöku Ísraels í keppninni í ljósi stríðsreksturs þeirra á Gasa, sem nú síðast nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir vera þjóðarmorð. Þegar hafa ríkissjónvarpsstöðvar fyrrnefndra fjögurra ríkja beinlínis hótað að vera ekki með ef Ísrael verður með í keppninni, en slíkt er fordæmalaust í sögu keppninnar að sögn Ole Tøpholm sem hefur margoft lýst keppninni hjá danska ríkisútvarpinu. „Það er fjöldi landa sem segja að þau séu að bíða með að taka ákvörðun, en svo eru önnur lönd sem segjast ekki gera neinar athugasemdir við að Ísrael verði með. Síðan eru enn önnur lönd sem segja að ef Ísrael verði með, þá verði þau sjálf ekki með,“ segir Wilken. Þannig sé ekki hægt að segja að samstaða ríki um keppnina meðal ríkja Evrópu eins og staðan er núna. Spánn er eina af þeim fimm stóru ríkjum sem eiga fast sæti á úrslitakvöldi Eurovision, í krafti stærðar og fjármagns, auk sigurvegara síðasta ár. Ole Tøpholm segir að afstaða til að mynda Þýskalands, sem einkum í ljósi sögunnar hafi stutt Ísrael, til þátttöku geti haft úrslitaáhrif. „Óttinn er sá, að ef Ísrael verður sparkað út, að þá hrynji keppnin,“ segir Tøpholm. Í framkvæmd sé einnig erfitt að banna Ísrael að vera með í keppninni. EBU samstarfið varði víðtækara samstarf á milli sjónvarpsstöðva í Evrópu, og Ísrael, og því sé meira í húfi en bara þátttaka í söngvakeppninni. Eurovision 2026 Eurovision Danmörk Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Lífið Alvöru bíó en hægt brenna Eldarnir Gagnrýni Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Menning Emilíana Torrini fann ástina Lífið 50+: Að sleppa takinu af krökkunum þegar þau eru flutt að heiman Áskorun Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Lífið Heitustu naglatrendin fyrir haustið Lífið Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Lífið Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Lífið Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Lífið Fleiri fréttir Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Emilíana Torrini fann ástina Heitustu naglatrendin fyrir haustið Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Allsgáður í sjö ár: „Mæli með“ Skaut mink í eldhúsi í Garðabæ Íslandsmeistari í kokteilagerð selur slotið Ótrúlegt útsýni og erfiðar aðstæður á Skessuhorni Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Kynlífsmyndband í Ásmundarsal Þáttur Kimmel af sjónvarpsskjánum um óákveðinn tíma Hvernig getur kona sem er komin í tíðahvörf fundið neistann til að stunda kynlíf aftur? „Þú ert svo falleg“ Djúsí Ceasar vefja sem klikkar seint Bullandi boltastemning á árshátíð Sýnar Fjölgar mannkyninu enn frekar Berjamó með sjálfum Berjakarlinum Eiríkur og Alma selja smekklega hæð í Garðabæ Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Fjallar ekki um eiturlyf í dýrðarljóma „Án djóks besta kvöld lífs míns“ Robert Redford er látinn Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Sjá meira