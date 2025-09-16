Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Atli Ísleifsson skrifar 16. september 2025 11:24 Mark Dasousa og María Mery Bas voru fulltrúar Spánverja í Eurovision-keppninni í Basel í Sviss í maí síðastliðinn. Þau fluttu lagið Zorra. Getty Spænska ríkisútvarpið hefur staðfest að Spánn muni ekki taka þátt í Eurovision í Vín á næsta ári, verði Ísraelar á meðal þátttökuþjóða. Áður hafa Hollendingar, Slóvenar, Írar og Íslendingar boðað það sama. Spænska ríkisútvarpið RTVE greindi frá ákvörðun sinni í morgun, en ákvörðunin hefur legið í loftinu síðustu vikurnar. Spánn er fyrst hinna „stóru fimm“ – það er þeirra fimm þjóða sem borga mest í keppnina og eiga öruggt sæti í úrslitum – til að boða sniðgöngu, verði Ísraelum heimilt að taka þátt. Bretland, Þýskaland, Ítalía og Frakkland skipa hópinn „stóru fimm“, auk Spánverja. Þátttaka Ísraels í Eurovision hefur verið umdeild um árabil. Fyrr í mánuðinum tilkynnti Ríkisútvarpið að Ísland myndi taka þátt í Eurovision í Vínarborg á næsta ári, með þeim fyrirvara að niðurstaða samráðs innan Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) um þátttöku Ísraels lægi fyrir. Sky News segir frá því Jose Pablo Lopez, formaður stjórnar RTVE, hafi lagt fram tillöguna á stjórnarfundi í morgun. Tíu stjórnarmenn greiddu atkvæði með tillögunni, fjórir gegn og einn sat hjá. Fimmtán manns eiga sæti í stjórninni. Í yfirlýsingu frá stjórnendum Samtaka evrópskra sjónvarpsstöðva EBU í síðustu viku – eftir að Hollendingar höfðu greint frá sinni afstöðu – sagði að samtökin „skilji áhyggjur og rótgrónar skoðanir um yfirstandandi deilu í Miðausturlöndum“. Samtökin hafa þó ekki gefið frá sér yfirlýsingu vegna tilkynningu spænska ríkisútvarpsins. Martin Green, forstjóri EBU, sagði að samtökin væru enn að ræða við alla meðlimi EBU til að safna saman upplýsingum um hvernig best sé að stjórna þátttöku og fást við hina geópólitísku spennu vegna Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva.“ Eurovision-keppnin fer fram í Wiener Stadthalle í Vín í Austurríki í maí á næsta ári. Eurovision Spánn Tónlist Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Tengdar fréttir Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Hollendingar hafa nú bæst í hóp þeirra sem segjast munu sniðganga Eurovision sem fram fer í Vín í Austurríki á næsta ári, verði Ísraelum heimilt að taka þátt. 12. september 2025 11:17 Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt Ríkisútvarp Írlands hefur greint frá því að Írland muni ekki taka þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á næsta ári fái Ísrael að vera með í keppninni. 11. september 2025 13:28 Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Verkefnastjóri hjá RÚV telur afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision á næsta ári verði Ísrael með. Ótti hafi gripið um sig á keppninni í ár þegar það leit út fyrir að Ísrael gæti unnið keppnina. 9. september 2025 20:02 Slóvenar draga sig úr Eurovision ef Ísraelar verða með Slóvenía hefur ákveðið að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári ef Ísrael verður meðal þátttakenda. Slóvenar hafa gagnrýnt þátttöku Ísraela mánuðum saman og segja núna gríðarlega ólíklegt þeir verði með á næsta ári. 7. september 2025 15:03 Mest lesið Skortur á viðtengingarhætti hjá Laufeyju sé hluti af stærri þróun Menning „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Lífið Kórtónleikar: Heilög naumhyggja eða heilalaust suð Gagnrýni Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Lífið Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Lífið Fögur hæð í frönskum stíl Lífið Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Lífið Robert Redford er látinn Lífið Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Bíó og sjónvarp Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu Lífið Fleiri fréttir Robert Redford er látinn Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Fögur hæð í frönskum stíl „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Mægðurnar Vanda Sig og Dísa sögðu fokk við ofbeldi Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu „Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna“ Staða inn á fótboltavelli sem heitir það sama og bleyjutegund Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Snýr aftur sem ritstjóri eftir tvo áratugi Fréttatía vikunnar: Þingsetning, landsleikur og klamydía Nýr forseti ÍSÍ kallar eftir sameiginlegu átaki í lýðheilsu Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Sveppi kominn í Púðursykur: „Vettvangur sem ég hef ekki farið inn á áður“ Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Sjá meira