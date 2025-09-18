Bayer Leverkusen slapp með stig úr heimsókn sinni til FC Kaupmannahafnar og gerði 2-2 jafntefli eftir að hafa lent tvisvar undir. Stórkostlegt mark beint úr aukaspyrnu og óheppilegt sjálfsmark þurfti til að tryggja stigið.
Jordan Larsson kom heimamönnum í Kaupmannahöfn yfir eftir aðeins níu mínútur, með sínu fjórða Meistaradeildarmarki í síðustu fjórum leikjum.
Gestirnir frá Leverkusen héldu síðan vel í boltann en sköpuðu sér lítið á meðan FCK ógnaði grimmt í skyndisóknum og var óheppið að tvöfalda ekki forystuna.
Komið var fram á 82. mínútu og FCK var enn með eins marks forystu, þegar Alejandro Grimaldo jafnaði leikinn með stórbrotnu marki beint úr aukaspyrnu. Boltinn sveif í fallegum boga af baneitruðum vinstri fæti hans og söng í netinu.
FCK svaraði snöggt fyrir sig og tók forystuna á ný með marki Brasilíumannsins Roberts aðeins fjórum mínútum síðar, en Leverkusen tókst að jafna í uppbótartíma og bjarga stigi þegar Pantelis Hatzidiakos varð fyrir því óláni að leggja boltann í eigið net.
Á sama tíma síðdegis vann Club Brugge 4-1 gegn AS Monaco í Meistaradeildinni. Franska liðið mætti illa til leiks og lenti þremur mörkum undir í fyrri hálfleik, fékk svo á sig fjórða markið áður en Ansu Fati klóraði í bakkann í uppbótartímanum.