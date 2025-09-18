Bókun 35 verður aftur tekin fyrir í utanríkismálanefnd Alþingis eftir að fyrstu umræðu um frumvarp utanríkisráðherra lauk í kvöld. Líklega fer það óbreytt í aðra umræðu en spurning er hvort ríkisstjórnin muni aftur finna sig knúna til að beita „kjarnorkuákvæðinu“ til að þvinga það í gegnum aðra umræðu, sem stjórnarliðar hafa ekki útilokað.
Málið hafði aftur farið í fyrstu umræðu þar sem meirihlutanum tókst ekki að fá það samþykkt á síðasta þingi en þá stóð önnur umræðan yfir í um sextíu klukkustundir þar til málinu var endanlega frestað fram á haustþing. Lagafrumvarpið var einnig lagt fram í tíð fyrri ríkisstjórnar en hlaut ekki afgreiðslu.
Fyrsta umræðan hófst því aftur á ellefta tímanum í dag og eins og við mátti búast sýndu Miðflokksmenn frumvarpinu mesta mótstöðu.
Á síðasta vorþingi var málið rætt heillengi, sér í lagi af þingmönnum Miðflokksins, sem hafa í gegnum árin lýst megnri óánægju með boðaða upptöku bókunar 35.
Efnislega gengur bókun 35 út á að ef lagasetning sem byggir á EES-samningnum og önnur lög stangast á gildi þau fyrri, nema Alþingi hafi tekið skýrt fram að svo sé ekki.
Bergþór Ólason þingflokksformaður Miðflokksins sagði í ræðu sinni að frumarpið myndi „teppaleggja yfir gildandi rétt með löggjöf sem á rætur sínar í Brussel“ og formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sagði sagði frumvarpið vera hluta af vegferð utanríkisráðherra um að koma Íslandi í Evrópusambandið.
Þingmenn annarra flokka á þingi hafa upp til hópa stutt frumvarpið, þar á meðal sjálfstæðismenn sem sjálfir lögðu frumvarpið fram á síðasta kjörtímabili en málið hefur þó verið umdeilt meðal sjálfstæðismanna.
Forystukonur ríkisstjórnarinnar hafa gert það skýrt að meirihlutinn vilji keyra málið í gegnum þingið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, sem mælir fyrir frumvarpinu, sagði við upphaf þings á dögunum að það væri „alveg skýrt [að] við ætlum að klára bókun 35“ á þessu þingi.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra útilokaði ekki í samtali við Vísi að 71. grein verði beitt í umræðu um bókun 35 en segir þó ekki gengið út frá því heldur. Ákvæðinu var beitt til að binda enda á umræður um veiðigjöldin í sumar en beitingin olli miklu uppnámi í Alþingishúsinu.
Utanríkismálanefnd mun nú aftur taka málið fyrir. Líklega fer málið óbreytt í gegnum nefndina, sem er undir formennsku Viðreisnarmannsins Pawels Bartoszeks.
Svo fer málið aftur í aðra umræðu þar sem það mun væntanlega mæta mótspyrnu Miðflokksmanna á ný. Umræðutími er ekki takmarkaður í annarri umræðu og þannig hafa hin ýmsu mál stíflast þar vegna málþófs, eða meints málþófs.
Óvíst er að málið komist í gegnum þingið án þess að meirihlutinn beiti „kjarnorkuákvæðinu“ svokallaða, sem forsætisráðherra vill reyndar kalla „lýðræðisákvæði“. Spyrjum að leikslokum.