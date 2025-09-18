Næringarfræðingur segir vítamínmarkaðinn á Íslandi vera orðinn eins og villta vestrið og leggur áherslu á gagnrýna hugsun neytenda. Mikið af vítamíni sem er til sölu sé með alls kyns aukaefnum sem geta verið skaðleg í miklu magni. Það mikilvægasta sé að borða fjölbreyttan og næringarríkan mat í stað þess að leita auðveldra lausna í töfluformi.
„Vítamínbransinn hérna hjá okkur er orðinn eins og villta vestrið,“ segir Beta Reynisdóttir næringarfræðingur í viðtali í Reykjavík síðdegis.
Hún segir áttatíu prósent af vítamínum sem séu seld í búðum landsins séu rusl en í þeim sé mikið af aukaefnum sem geta verið skaðleg í miklu magni.
„Það er málið, það er rosalega erfitt að átta sig á vítamínbransanum núna, það eru allir og ömmur þeirra byrjaðir að framleiða vítamín. Þetta er orðið pínu hættulegur bransi með það að gera, þetta eru oftast töflur og það eru aukaefni í þessu sem geta haft skaðleg áhrif. Þannig við verðum líka að vera svolítið gagnrýnin á hvað við gerum,“ segir Beta.
Þá séu Íslendingar æstir í einfaldar lausnir, eða „quick fix“ eins og Beta segir. Að taka vítamín í töfluformi sé talin auðveldari lausn en allra best sé að borða fjölbreyttan og næringarríkan mat.
„Það er ástæðan af hverju við tölum um að borða fjölbreyttan mat og vera í öllum fæðuflokkum því þá erum við að fá öll þessi efni. Það er ástæðan af hverju við erum með ákveðnar ráðleggingar,“ segir hún.
„Þetta er það sem er að sliga okkur, það er tilbúinn matur, unninn matur. Þótt hann teljist hollur þá ef hann bíður lengi og stendur lengi sneiðir það hann af vítamínum.“
Það sé þannig að þegar haustflensan fer að herja á Íslendinga eiga þeir það til að leita í auknum mæli í vítamín.
„Við förum í að gera þetta þegar við verðum lasin. Það er fullt af vítamínum sem virka og auðvitað má grípa í ef þið teljið að þið séuð með gott merki og ef þið treystið því. En ekki rjúka bara út í búð og grípa eitthvað glas af vítamíni, reynið að kanna hvað það er sem er verið að selja ykkur.“
Beta leggur jafnframt mikla áherslu á mikilvægi þess að taka D-vítamín.
„Það sem ég ráðlegg fólki er að vera gagnrýnin á það sem er verið að reyna selja okkur og spyrja sig hvort það virkilega þurfi það. Það sem er mikilvægast í öllu er að passa D-vítamínið, það hefur svo mikil áhrif á bæði ónæmiskerfið okkar og líka hormónakerfið,“ segir hún.
Hins vegar þurfi að hugsa gagnrýnið um allt sem er innbyrt, þrátt fyrir að það sé mikilvægt að taka D-vítamín sé hægt að taka of stóra skammta. Það sé gott að taka umræðuna um skammtastærð því oft fari fólk og tekur mikið magn vítamína í einu og gerir sér ekki grein fyrir afleiðingunum.
„Svo fer fólk og boostar sig upp af D-vítamíni en ef þau eru að taka stóra skammta af D-vítamíni mæli ég með að þau taki K2-vítamín með. Aðalmálið er að þegar þú tekur inn stóra skammta af D-vítamíninu nýtir þú kalk og þá er verið að hreinsa kalkið úr beinunum og þá kemur K-vítamínið líkamanum í jafnvægi með að setja kalkið aftur í beinin.“
Sem starfandi næringarfræðingur segist hún ekki mega mæla með hærri skömmtun en þeim þúsund alþjóðaeiningum sem er ráðlegur dagskammtur. Beta tekur undir að það sé algjörlega einstaklingsbundið hvað hver þurfi að taka mikið af vítamínum og best sé að fara í blóðprufu til að
„En ég get sagt þér að ég tek um tvö til fjögur þúsund alþjóðaeiningar á dag og ég mælist ekkert eitthvað rosalega há í D-vítamíni, það er það sem ég get sagt.“