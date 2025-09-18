Sviptu hulunni af skósveinum GRU sem sendu sprengjur í flugvélar Samúel Karl Ólason skrifar 18. september 2025 14:09 Mennirnir eru meðal annars grunaðir um að hafa komið eldsprengjum um borð í flugvélar DHL. AP/Jens Meyer Saksóknarar í Litháen segjast hafa svipt hulunni af hópi manna tengdum Rússlandi sem skipulagt hafi og framkvæmt íkveikjuárásir víðsvegar um Evrópu. Einhverjir mannanna hafa verið handteknir en þeir eru meðal annars grunaðir um að senda eldsprengjur um borð í flugvélar DHL á vegum Leyniþjónustu rússneska hersins (GRU). Mennirnir munu hafa gert sprengjur heima hjá sér og sent þær með flugvélum til Bretlands og ríkja innan Evrópusambandsins. Sprengjurnar voru faldar inn í víbrandi nuddkoddum og snyrtivörum Sprengjurnar voru búnar tímastillum en vegna tafa kviknaði í einhverjum þeirra í vöruhúsum í Evrópu og ekki um borð í flugvélum, sem hefði getað verið mjög hættulegt. Íkveikjuárásirnar eru taldar hafa verið skipulagðar, að minnsta kosti að hluta til, af tiltölulega nýrri sveit innan GRU. Sú sveit er sögð leiða skuggastríð Rússlands á Vesturlöndum og bera ábyrgð á fjölda skemmdarverka, banatilræða og öðrum fjölþáttaógnum. Blaðamenn AP fréttaveitunnar segja Rússa hafa verið sakaða um að bera ábyrgð á um það bil áttatíu atvikum sem þessum víðsvegar um Evrópu frá því innrásin í Úkraínu hófst í febrúar 2022. Saksóknarar segja að tveir sem búið er að handtaka hafi einnig komið að íkveikjuárás gegn IKEA í Vilníus í maí í fyrra. Miðillinn VSquare sagði frá því á dögunum að meðal þeirra sem hefðu verið handteknir í Litháen væru tveir eldri menn, upprunalega frá Úkraínu, og tveir aðrir ungir menn. Þar á meðal einn sautján ára drengur sem er grunaður um að hafa kveikt í bæði aðurnefndri IKEA verslun og verslunarmiðstöð í Póllandi um svipað leyti. Þá brunnu rúmlega þrettán hundrað verslanir. Þegar táningurinn var handtekinn er talið að hann hafi verið að undirbúa þriðju ívkeikjuna, að skipan útsendara GRU. Fleiri handtökur í Bretlandi Eins og áður segir er ekki ljóst hve margir hafa verið handteknir en í heildina er búið að bendla fimmtán manns frá Rússlandi, Litháen, Lettlandi, Eistlandi og Úkraínu við þennan hóp. Alþjóðleg handtökuskipun hefur verið gefin út á hendur þriggja þeirra. Lögreglan í Lundúnum tilkynnti í dag að þar hefðu þrír verið handteknir vegna gruns um að þeir njósnuðu fyrir yfirvöld í Rússlandi. Ekki er vitað hvort um sé að ræða þá þrjá sem saksóknarar í Litháen lýstu eftir. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að tveir menn á fimmtugsaldri og ein kona á fertugsaldri hafi verið handtekin. Einn yfirmanna lögreglunnar segir í tilkynningunni að erlendar leyniþjónustur séu að ráða sífellt fleiri aðila til starfa og er vísað til nýlegs máls þar sem tveir menn voru fengnir til að kveikja í húsnæði í eigu aðila frá Úkraínu í Bretlandi. 