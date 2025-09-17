Þáttur Kimmel af sjónvarpsskjánum um óákveðinn tíma Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. september 2025 23:21 Jimmy Kimmel er þáttastjórnandi þáttarins Jimmy Kimmel Live! Getty/Phillip Faraone Vinsæll spjallþáttur Jimmy Kimmel verður ekki sendur út um „óákveðinn tíma“ eftir ummæli hans um morðið á Charlie Kirk, bandarískum áhrifavaldi. „MAGA [Make America Great Again] gengið reynir af öllum mætti að einkenna þennan krakka sem myrti Charlie Kirk sem eitthvað annað en einn af þeim og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vinna sér inn pólitísk stig,“ sagði Kimmel í þættinum sínum síðasta mánudagskvöld. Þar er hann að tala um morðið á Charlie Kirk, bandarískum áhrifavaldi og bandamanni Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Kirk var skotinn til bana á fjölmennum fundi í háskóla í Utah-fylki í Bandaríkjunum í síðustu viku. Sjá nánar: Hver var Charlie Kirk? Brendan Carr, formaður Fjarskiptastofnunar Bandraíkjanna eftir tilnefningu Trumps, gagnrýndi ummæli Kimmel í hlaðvarpsþætti fyrr í dag og gaf í skyn að það væri mögulegt fyrir eftirlitsstofnun að grípa til aðgerða gegn útsendingarleyfum stöðva í eigu ABC, segir í umfjöllun Wall Street Journal. „Þetta lítur út fyrir að vera vegna gjörða Jimmy Kimmel að vefja því inn í frásögnina að [meintur morðingi] hafi verið einhver MAGA eða Repúblikani,“ sagði Carr. „Það sem fólk skilur ekki er að þeir sem senda út efni fá leyfi hjá okkur og því fylgir skylda að starfa í þágu almannahagsmuna. Þegar við sjáum hluti eins og þetta, sjáðu til, getum við gert hlutina á auðvelda mátann eða erfiða mátann.“ Í kjölfar viðtalsins við Carr gaf Nexstar Media, einn stærsti eigandi sjónvarpsstöða í Bandaríkjunum, ekki ætla að senda út þætti Kimmels á sínum stöðvum „í fyrirsjáanlegri framtíð frá og með þættinum í kvöld.“ ABC, sem framleiðir þættina, steig skrefinu lengra og sagðist ekki ætla framleiða þá um óákveðinn tíma. „Við teljum ekki að [ummælin] endurspegli skoðanir, viðhorf eða gildi samfélagsins okkar,“ segir Andrew Alford, forseti útsendingardeildar Nexstar, í umfjöllun BBC. Vert er að taka fram að Nexstar Media á nú í gríðarstórum samruna við fyrirtækið Tegna sem varðar 6,2 milljarða dollara eða tæpa 750 billjónir króna. Til þess að samruninn geti orðið þarf Fjarskiptastofnunin undir stjórn Carr að veita leyfi. Bandamenn Trumps hafa tjáð sig um vendingarnar. „Venjulegir Bandaríkjamenn með heilbrigða skynsemi þola ekki lengur bullið og fyrirtæki eins og ABC eru loksins tilbúin að gera það sem er rétt og sanngjarnt,“ skrifar Taylor Budowich, aðstoðarskrifstofustjóri Hvíta hússins, í færslu á X. Welcome to Consequence Culture.Normal, common sense Americans are no longer taking the bullshit and companies like ABC are finally willing to do the right and reasonable thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/EajJJBwCoL— Taylor Budowich (@TayFromCA) September 17, 2025 Jimmy Kimmel Live! eru klukkustunda langir spjallþættir sem hafa verið sendir út frá árinu 2003. Þættirnir voru fyrst, líkt og nafnið gefur til kynna, sendir út í beinni útsendingu en var því breytt árið 2004 eftir að leikarinn Thomas Jane sagði fjöldan allan af blótsyrðum sem ekki var hægt að ritskoða. Fréttin hefur verið uppfærð. 