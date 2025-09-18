„Ég er svo glaður að vera kominn aftur til Reykjavíkur. Það er ótrúlega verðmætt að fá að vera með sýningu hérna heima,“ segir listamaðurinn Viðar Logi Kristinsson sem hefur unnið náið með tónlistarkonunni Björk undanfarin ár. Hann og kærastinn hans Miles Greenberg eru að opna sýninguna s*x tape.
„Þetta er fyrsta almennilega samstarfsverkefnið okkar. Þegar okkur var boðið að setja upp sýningu saman í Reykjavík vissum við strax að okkur langaði ekki að gera eitthvað tilgerðarlegt.
Við grínuðumst með að við gætum allt eins bara gefið út kynlífsmyndband og hugmyndin þróaðist þaðan. Sýningin er á sinn eigin hátt einhvers konar kynlífsmyndband frá okkur,“ segir strákarnir kímnir í samtali við blaðamann.
Viðar Logi er fæddur árið 1995 og alinn upp í Dalvík. Hann er sjálflærður íslenskur listamaður búsettur í New York og vinnur þvert á ljósmyndun, vídeó og skúlptúr. Viðar Logi hefur komið víða við í listheiminum, fann með Björk á plötunni Fossora, var valinn á Forbes 30 undir 30 2024 og hefur sýnt verk á stórum söfnum víða um heiminn.
Miles Greenberg er fæddur árið 1997 og ólst upp í Montreal. Hann er gjörningalistamaður og skúlptúristi sem vinnur með líkamann í stórum og skynrænum innsetningum, oft með langvinnum gjörningum.
Hann hefur sýnt á alþjóðavettvangi, í Louvre í París, Neue Nationalgalerie og Feneyjatvíæringnum og verið gestalistamaður hjá Palais de Tokyo í París og The Watermill Center. Árið 2023 var hann á lista Forbes 30 undir 30 í flokknum listir og menning.
Hingað til hefur Viðar Logi oft myndað sinn heittelskaða en núna er komið að því að skapa saman. Strákarnir hafa verið saman í að verða fjögur ár og listin spilar veigamikið hlutverk í þeirra lífi.
Þetta er í annað sinn sem Miles sýnir á Íslandi en hann var með rosa myndbandsverk á hátíðinni Sequences fyrir nokkrum árum.
„Þessi verk eru öll gerð í New York en ég er svo glaður að vera kominn aftur til Reykjavíkur. Það er ótrúlega verðmætt að fá að vera með sýningu hérna heima, sérstaklega í Ásmundarsal sem hefur frá upphafi verið einn af mínum uppáhalds sýningarsölum.
Þegar við lentum í Keflavík leið mér eins og spenntum hundi sem gat ekki hætt að dilla skottinu,“ segir Viðar Logi og Miles tekur undir:
„Mér þykir svo vænt um það að fá tækifæri til þess að sýna listina mína á stað sem hefur gefið mér svona mikið. Ég byrjaði að heimsækja Ísland fyrir ellefu árum síðan þegar ég var ennþá í gaggó í Montreal.
Íslendingar hafa síðan þá verið stór hluti af mínu lífi. Landslagið, samfélagið og andinn hérna hafa mótað mig bæði sem listamann og einstakling. Ég byrjaði líka ungur að hlusta á tónlist frá Íslandi, skoða myndir og var með þráhyggju yfir tungumálinu ykkar.“
S*x tape opnar í Ásmundarsal næstkomandi laugardag klukkan 18:00.