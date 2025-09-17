Erlent

Bein út­sending: Rauða dreglinum rúllað út fyrir Trump

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar á göngu um Windsor í morgun. Öryggisgæsla er mjög mikil í bænum. AP/Alberto Pezzali

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og eiginkona hans Melanía munu í dag hitta Karl Bretakonung og aðra úr konungsfjölskyldunni í dag, eftir að þau ferðuðust til Bretlands í gær. Rauði dregillinn hefur verið dreginn út fyrir forsetann og er búist við miklum pomp og prakt vegna heimsóknarinnar.

Í senn er búist við mótmælum vegna heimsóknar Trumps. Trump verður þó væntanlega lítið var við það, þar sem heimsóknin mun í raun ekki fara fram fyrir allra augum.

Dagskráin í grófum dráttum:

Óljóst er nákvæmlega hvenær dagskráin hefst en fyrst munu Trump hjónin hitta þau Vilhjálm Bretaprins og Katrínu hertogaynju í Windsor. Í kjölfarið mæta Karl konungur og Kamilla Bretadrottning.

Fjölmargir hermenn munu standa heiðursvörð, þann stærsta sem kallaður hefur verið saman í opinberri heimsókn, og hleypa af byssum á þessum viðburði.

Í kjölfarið fara þau svo í sameiginlegan hádegisverð í kastalanum.

Seinni partinn í dag munu forsetahjónin heimsækja grafhýsi Elísabetar drottningar og fara svo aftur til Windsor, þar sem herþotum, bæði breskum og bandarískum, verður flogið yfir.

Formlegur kvöldverður mun svo eiga sér stað í kastalanum í kvöld, þar sem bæði konungurinn og Trump munu halda ræður.

Á morgun mun Trump svo funda með Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands.

Fylgjast má með beinni útsendingu frá Lundúnum í dag í báðum spilurnum hér að neðan. Sá efri er frá Sky News, þar sem fjallað er um vendingar dagsins, en sá neðri er frá AP fréttaveitunni, þar sem umfjöllun er minni.

