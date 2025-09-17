Lífið

„Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Halldór Gylfason fer með aðalhlutverkið í þáttunum.
Þættirnir Brjánn hófu göngu sína á Sýn á sunnudagskvöldið. Þættirnir fjalla um eilífðarunglinginn Brján, sem hefur enga reynslu af þjálfarastörfum, nema í Football Manager, en hann fær tækifærið sem þjálfari liðsins. Þróttur hefur staðið sig sérstaklega illa á tímabilinu í þáttunum og á Brjánn að redda málunum.

Sigurjón Kjartansson er leikstjóri og framleiðandi þáttanna en handritið skrifa þau Karen Björg Þorsteinsdóttir og Sólmundur Hólm Sólmundarson eftir hugmynd Erlings Jacks Guðmundssonar, sem lék með Þrótti um árabil.

Brjánn Bergsson býr heima hjá móður sinni þrátt fyrir að vera á sextugsaldri. Hann er áskrifandi af launum hjá fjölskyldufyrirtækinu, en eyðir stærstum hluta daga sinna í að spila Football Manager og hanga inni í Þróttaraheimili ásamt öðrum kötturum. Röð tilviljana veldur því að hann er ráðinn þjálfari Þróttar og neyðist til að fullorðnast hratt.

Ekkert málfrelsi

Halldór Gylfason leikur köttarann og elífðarunglinginn Brján en auk hans leika í þáttunum Steinþór Hróar Steinþórsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Anna Kristín Arngrímsdóttir, Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Karen Björg Þorsteinsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sigurður Sigurjónsson og ýmsir fleiri.

Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti þar sem Brjánn lætur þjálfara liðsins heyra það fyrir utan Avis-völlinn í Laugardalnum, þegar þjálfarinn er í miðju viðtali við Sýn Sport. Þjálfari segir upp í kjölfarið í umræddu viðtali og segir síðan: „þegiðu Brjánn.“

Hann svarar um hæl: „Bíddu er ekki málfrelsi í Þrótti? Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“

