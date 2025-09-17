Lífið

Bullandi boltastemning á árs­há­tíð Sýnar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það var sannkallað boltafjör á árshátíð Sýnar síðastliðið föstudagskvöld.
Það var mikið líf og fjör á árshátíð Sýnar sem fór fram á Hótel Nordica síðastliðið föstudagskvöld. Þema árshátíðarinnar var enski boltinn og mættu starfsmenn ásamt gestum sínum í fjölbreyttum treyjum sem settu skemmtilegan svip á kvöldið.

Meðal þeirra sem stigu á svið voru tónlistarmennirnir Jón Jónsson, Herra Hnetusmjör, Emmsjé Gauti, ofurskvísurnar Stefanía Svavarsdóttir, Elísabet Ormslev og Una Torfa. Í hliðarherbergi sá Guðný Árný um að halda fjörinu gangandi með dansi á meðan DJ Danni Deluxe þeytti skífum þegar gestur gengu inn.

Grínistarnir Björn Bragi Arnarsson og Saga Garðarsdóttir slóu á létta strengi eins og þeim einum er lagið. Gummi Ben var veislustjóri kvöldsins.

Skreytingar og umgjörð minntu á breskan pöbb með múrsteinsklæðningum, píluspjöldum og breskum fánalengjum. Auk þess buðu förðunarfræðingar frá Reykjavík Makeup School gestum upp á fría förðun, og herrar gátu fengið skeggsnyrtingu.

Veitingar í anda enska þemans tryggðu að enginn fór svangur heim. Hulda Margrét ljósmyndari fangaði stemninguna á myndum sem segja meira en mörg orð.

Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri Sýnar, mætti með eiginmann sinn, Sævar Pétursson kjálkaskurðlækni.Hulda Margrét
Jóna Margrét var í essinu sínu á dansgólfinu.Hulda Margrét
Gummi Ben og Krissa fengu sér rautt og skelltu í sjálfu.Hulda Margrét
Emmsjé Gauti var í hópi þeirra tónlistarmanna sem tóku lagið á árshátíðnni. Hulda Margrét
Nanna Guðrún Sigurðardóttir, Lýður Valberg Sveinsson, Ívar Fannar Arnarsson, Einar Árnason, Sara Rut Fannarsdóttir, Örvar Hafþórsson og Guðrún Jóna Baldursdóttir.Hulda Margrét
Reykjavík er okkar!Hulda Margrét
Herra Hnetusmjör á sviðinu á Hilton. Hulda Margrét
Kristjana Thors Brynjólfsdóttir, framkvæmdastjóri Miðla og efnisveitna, og Herdís Dröfn Fjeldsted forstjóri í fríðu föruneyti. Hulda Margrét
Jón Jónson sló á létta strengi. Þegar starfsmaður Sýnar kastaði armbandi á sviðið var Jón fljótur að hugsa, leit upp til himna og sagði: „Úr að ofan?“Hulda Margrét
Fréttastofufólk og makar voru í góðum gír undir fjöldasöng Guðrúnar Árnýjar. Ekki amalegt að hafa Eurovision-stjörnu í hópnum.Hulda Margrét
Ásgeir Örn Hallgrímsson og Vilhjálmur Theódór Jónsson styðja Tottenham.Hulda Margrét
Harðir aðdáendur Manchester United og sköruðu þessum líka flottu búningum félagsins.Hulda Margrét
Sminkur Sýnar voru í blússandi gír!Hulda Margrét
Útvarpsfólkið Egill Ploder, Jóhanna Helga Jensdóttir og Stefán Ernir Valmundarson útvarpsstjóri. Hulda Margrét
Sungið af innlifun í sing-alongi með Guðrúnu Árnýju. Oddur Ævar lætur ekki sitt eftir liggja.Hulda Margrét
Hópur markaðsfólks hjá Sýn með Guðmund Halldór Björnsson í broddi fylkingar.Hulda Margrét
Þema árshátíðarinnar var enski boltinn enda hann kominn heim. Pappa-Mo Salah var á staðnum og var vinsæll meðal stuðningsmanna Liverpool. Mo Salah fékk koss frá Arnóri Fannari vörustjóra.Hulda Margrét
Fréttastofufólk og einhverjar makar. Erla Björg Gunnarsdóttir, ritstjóri fréttastofunnar, Sunna Sæmundsdóttir varafréttastjóri, Katrín Gústavsdóttir, Selma Björnsdóttir, Karl Ferdinand Thorarensen, Boði Logason, vefstjóri Vísis, Atli Ísleifsson varafréttastjóri og Kolbeinn Tumi Daðason fréttastjóri. Hulda Margrét
Stuðningsmenn City og Arsenal skemmtu sér í sátt og samlyndi.Hulda Margrét
United eða Chelsea? Það fer eftir því hvern þú spyrð. Vésteinn Örn Pétursson fréttamaður og Chelsea-stuðningsmaður var einn fárra með glæsilegt liðsbindi félagsins.Hulda Margrét
Fréttamennirnir Margrét Helga Erlingsdóttir, Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir. Hulda Margrét
Boðið var upp á rakstur.Hulda Margrét
Stemmningin var virkilega góð.Hulda Margrét
Erna K. Jónasdóttir og Ívar Fannar voru í miklu stuði.Hulda Margrét
Íþróttafréttamaðurinn og United-maðurinn Ingvi Þór Sæmundsson ásamt Þóru Jóhannsdóttur.  Hulda Margrét
Boðið var upp á förðun fyrir gesti sem ýmsir nýttu sér.Hulda Margrét
Kolbeinn Tumi Daðason fréttastjóri, Selma Björnsdóttir, Katrín Gústavsdóttir og Atli Ísleifsson varafréttastjóri. Hulda Margrét
Björn Bragi var hress að vanda.Hulda Margrét
Saga Garðars sló í gegn með uppistandi sínu.Hulda Margrét
