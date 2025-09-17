Það var mikið líf og fjör á árshátíð Sýnar sem fór fram á Hótel Nordica síðastliðið föstudagskvöld. Þema árshátíðarinnar var enski boltinn og mættu starfsmenn ásamt gestum sínum í fjölbreyttum treyjum sem settu skemmtilegan svip á kvöldið.
Meðal þeirra sem stigu á svið voru tónlistarmennirnir Jón Jónsson, Herra Hnetusmjör, Emmsjé Gauti, ofurskvísurnar Stefanía Svavarsdóttir, Elísabet Ormslev og Una Torfa. Í hliðarherbergi sá Guðný Árný um að halda fjörinu gangandi með dansi á meðan DJ Danni Deluxe þeytti skífum þegar gestur gengu inn.
Grínistarnir Björn Bragi Arnarsson og Saga Garðarsdóttir slóu á létta strengi eins og þeim einum er lagið. Gummi Ben var veislustjóri kvöldsins.
Skreytingar og umgjörð minntu á breskan pöbb með múrsteinsklæðningum, píluspjöldum og breskum fánalengjum. Auk þess buðu förðunarfræðingar frá Reykjavík Makeup School gestum upp á fría förðun, og herrar gátu fengið skeggsnyrtingu.
Veitingar í anda enska þemans tryggðu að enginn fór svangur heim. Hulda Margrét ljósmyndari fangaði stemninguna á myndum sem segja meira en mörg orð.