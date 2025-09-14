Landsliðsmaðurinn Mikael Anderson var afar óánægður með gula spjaldið sem hann fékk í grannaslag með Djurgården gegn Hammarby í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Hann hneykslaðist á dómaranum í viðtali í hálfleik og lagði svo upp mark í seinni hálfleiknum, í 3-3 jafntefli.
Mikael fékk að líta gula spjaldið frá dómaranum Joakim Östling eftir að hafa, að minnsta kosti að eigin mati, farið með öxl í öxl í baráttu um boltann. Hann kom inn á þetta í viðtali við HBO Max í hálfleik, þegar Djurgården var 2-1 undir:
„Við þurfum að tala um dómarann. Það var sjokkerandi þegar hann gaf mér gult spjald í þessari aukaspyrnu. Hvað get ég sagt? Þetta er virkilega lélegt hjá dómaranum,“ sagði Mikael.
Andersons domarsågning i derbyt: "Chockerande".https://t.co/UyGN8iAiVz pic.twitter.com/26uQKZBJAx— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) September 14, 2025
Gula spjaldið þýðir að hann verður í banni í næsta leik, gegn Malmö.
En Mikael átti svo hornspyrnu snemma í seinni hálfleik sem endaði með jöfnunarmarki, sem sennilega skráist sem sjálfsmark.
Gestirnir frá Hammarby komust aftur yfir en Djurgården náði að jafna á sjöttu mínútu uppbótartíma og þar við sat.
Djurgården er nú með 35 stig eftir 23 leiki, í 8. sæti af 16 liðum. Hamarby er hins vegar næstefst með 46 stig en þó tíu stigum á eftir Mjällby.