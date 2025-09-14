Umfangsmikið viðbragð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og sérsveitar ríkislögreglustjóra var ræst út í gærkvöldi eftir að lögregla frétti af gleðskap vélhjólaklúbbsins Hells Angels við Auðbrekku í Kópavogi. Tökumaður var á vettvangi.
Lögregla veitti þær upplýsingar á vettvangi að enginn fengi að fara inn í veisluna fyrr en leitað væri á viðkomandi. Vélhjólasamtök á borð við Hells Angels, Bandidos og fleiri eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök af Europol.
Vítisenglarnir sem fréttastofa ræddi við sögðu lögregluna fara yfir um og sóa peningum skattgreiðenda í að vakta vinahitting.
Lokað var fyrir umferð um Auðbrekku um stund og þrír voru handteknir í aðgerðunum. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn staðfesti í morgun að allir þrír sem voru handteknir í tengslum við málið hafi verið látnir lausir.
Myndbrot af aðgerðum lögreglu má nálgast hér að neðan.
