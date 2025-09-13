Innlent

Þrír hand­teknir á sam­kvæmi Vítisengla

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa
Lögregla ræddi við samkvæmisgesti.
Lögregla ræddi við samkvæmisgesti. Vísir/Ívar Fannar

Þrír hafa verið handteknir í umfangsmikilli aðgerð lögreglunnar og sérsveitarinnar í Hamraborg. Lögregla frétti af því að vélhjólaklúbburinn Hells Angels væri að halda veislu í húsnæði í Hamraborg og gerði út mikinn mannskap til að fylgjast og ganga úr skugga um að ekki væri allt með felldu.

Vítisenglarnir segja lögregluna hins vegar fara yfir um og sóa peningum skattgreiðenda í að vakta vinahitting.

Engum meinaður aðgangur

Davíð Finnbogason, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir aðgerðum á vettvangi. Hann sagði lögregluna hafa heyrt af gleðskapnum og ræst út nokkra bíla og óskað eftir aðstoð sérsveitarinnar. Vélhjólasamtök á borð við Hells Angels, Bandidos og fleiri eru skilgreind sem skipulögð glæpasamtök af Europol.

Fögnuðurinn er haldinn á bak við þessar rauðu dyr.Vísir/Ívar Fannar

Davíð segir að engum gesti verði meinaður aðgangur að gleðskapnum en að enginn fái að fara inn nema leitað sé á honum fyrst. Lögreglan hefur verið á vettvangi frá því um níuleytið og mun halda áfram að fylgjast með eitthvað fram eftir nóttu.

Vítisenglar eru víðast hvar skilgreind sem glæpasamtök.Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan er einnig með dróna yfir Hamraborginni til að vakta húsnæðið úr lofti. Lögreglan hefur komið sér fyrir umhverfis húsið en Davíð segir það ekki vera til að loka undankomuleiðum.

Vítisenglar koma af fjöllum

Vítisenglar sem fréttastofa ræddi við á vettvangi fannst ekki tilefni til slíks viðbúnaðar. Þeir vildu meina að fram færi fjölskyldu- og vinafögnuður. Viðburðurinn hafi verið auglýstur að ensku en ekki íslensku eins og slíkir viðburðir eru vanalega auglýstir og því hafi viðvörunarbjöllum hringt á Hlemmi.

Lögreglan er með alls konar farartæki á vettvangi.Vísir/Ívar Fannar

„Ímyndaðu þér peninginn sem fór í þetta en hefði getað verið nýttur til að laga holur í vegunum,“ sagði einn Vítisengillinn.

Þeir sögðu einnig að vinur þeirra hafi átt leið hjá samkvæminu án þess að ætla sér að sækja það. Hann hafi verið stöðvaður af lögreglu og beðinn um að auðkenna sig. Hann mundi ekki síðustu fjóra tölustafina í kennitölunni sinni og Vítisenglarnir segja hann þess vegna hafa verið tekinn fastan.

Lögreglumál Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið