Um­fangs­mikil lögregluaðgerð í Hamra­borg

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Talsverður fjöldi lögreglu- og sérsveitarmanna eru á vettvangi.
Umfangsmikil aðgerð stendur yfir í Hamraborg í Kópavogi. Lögregla er með nokkra bíla á vettvangi og nýtur auk þess aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra.

Lokað hefur verið fyrir umferð um Skeljabrekku vegna aðgerðarinnar en ekki liggur fyrir hvers eðlis hún er.

Á þessari mynd úr lofti sést umfang aðgerðarinnar vel.Aðsend
Lögreglumenn við störf við Auðbrekku.Aðsend
Búið er að loka fyrir umferð um Skeljabrekku.Aðsend

Hvorki hefur náðst í lögregluna né sérsveit ríkislögreglustjóra við vinnslu fréttarinnar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

