Umfangsmikil lögregluaðgerð í Hamraborg Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. september 2025 22:50 Talsverður fjöldi lögreglu- og sérsveitarmanna eru á vettvangi. Aðsend Umfangsmikil aðgerð stendur yfir í Hamraborg í Kópavogi. Lögregla er með nokkra bíla á vettvangi og nýtur auk þess aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra. Lokað hefur verið fyrir umferð um Skeljabrekku vegna aðgerðarinnar en ekki liggur fyrir hvers eðlis hún er. Á þessari mynd úr lofti sést umfang aðgerðarinnar vel.Aðsend Lögreglumenn við störf við Auðbrekku.Aðsend Búið er að loka fyrir umferð um Skeljabrekku.Aðsend Hvorki hefur náðst í lögregluna né sérsveit ríkislögreglustjóra við vinnslu fréttarinnar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Veistu meira um málið? Áttu myndir? Sendu okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði heitið. Lögreglumál Kópavogur