Sjáðu mörkin: ÍA rúllaði yfir Íslandsmeistarana

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ómar Björn kom Skagamönnum á bragðið.
Botnlið ÍA hélt vonum sínum um áframhaldandi veru í Bestu deild karla á lífi með frábærum 3-0 sigri á Breiðabliki í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. 

Skagamenn komust yfir eftir aðeins tólf mínútna leik með marki Ómars Björns Stefánssonar úr teignum og Gísli Laxdal Unnarsson tvöfaldaði forystuna seint í fyrri hálfleik. Steinar Þorsteinsson innsiglaði 3-0 sigur Skagamanna í blálok uppbótartíma með laglegri afgreiðslu.

Klippa: ÍA 3-0 Breiðablik

ÍA vann sinn fyrsta leik síðan í júlí og er eftir sigurinn fimm stigum frá öruggu sæti þegar ein umferð er eftir af hefðbundinni deildarkeppni, áður en deildinni er skipt upp.

Breiðablik hefur spilað sex deildarleiki í röð án þess að fagna sigri og er að missa af lestinni í baráttunni um Evrópusæti, hvað þá Íslandsmeistaratitil.

Mörkin þrjú úr leiknum má sjá í spilaranum.

