Landsliðskonan Dagný Brynjarsdóttir er ólétt. Fyrir á hún tvö börn með manni sínum Ómari Páli Sigurbjartssyni.
Dagný, sem er samningslaus eftir að hafa runnið út á samningi hjá West Ham United, tilkynnti óléttuna á Instagram-síðu sinni. Þar segir hún að þau hjón séu að fara úr því að vera maður á mann í svæðisvörn.
A post shared by Dagný Brynjarsdóttir (@dagnybrynjars)

Hin 34 ára gamla Dagný er ein reyndasta landsliðskona Íslands með 122 A-landsleiki og 38 mörk á ferilskránni.
Hún lék með West Ham United á Englandi frá 2021 til þessa árs en hefur einnig leikið í Bandaríkjunum, Þýskalandi sem og hér á landi.
Ekki kemur fram í færslu hennar hvort skórnir séu farnir á hilluna eða hvort hún ætli sér að snúa aftur eftir barnsburð.