Trump segir öfga-vinstrið bera á­byrgð á morðinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Kirk átti það sameiginlegt með varaforsetanum J.D. Vance að hafa efast um Trump í upphafi en seinna orðið meðal dyggustu stuðningsmanna forsetans.
Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa staðfest að enginn sé í haldi í tengslum við morðið á Charlie Kirk en upplýsingar þess efnis voru afar misvísandi í gærkvöldi.

Samkvæmt yfirlýsingu yfirvalda í Utah segir að tveir hafi verið handteknir og látnir lausir í kjölfar skotárásarinnar en leitin að morðingjanum standi enn yfir. Talið sé að árásarmaðurinn hafi skotið á Kirk af þaki nálægrar byggingar en frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu.

Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði landsmenn í nótt á myndskeiði sem hann birti á samfélagsmiðli sínum, Truth Social. Talaði hann um myrka stund fyrir Bandaríkin og sagði „öfga-vinstrimenn“ bera ábyrgð á morðinu. 

Sagði hann ábyrgðina á höndum þeirra sem viðhefðu orðræðu á borð við það að líkja mönnum eins og Kirk, sem var dyggur stuðningsmaður Trump, við Nasista.

Forsetinn ákvað að flaggað yrði í hálfa stöng fram á sunnudag.

Fólk safnaðist saman í nótt fyrir utan Timpanogos-sjúkrahúsið, þangað sem Kirk var fluttur í kjölfar árásarinnar. Joe Biden og Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforsetar, hörmuðu árásina og vottuðu fjölskyldu Kirk samúð sína.

Hróp og köll brutust hins vegar út á þinginu, í kjölfar þagnar í minningu Kirk. Þar vildu þingmenn Repúblikanaflokksins kenna Demókrötum um morðið en Demókratar hrópuðu til baka að ef til vill væri kominn tími til að setja almennilega skotvopnalöggjöf.

