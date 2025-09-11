Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa staðfest að enginn sé í haldi í tengslum við morðið á Charlie Kirk en upplýsingar þess efnis voru afar misvísandi í gærkvöldi.
Samkvæmt yfirlýsingu yfirvalda í Utah segir að tveir hafi verið handteknir og látnir lausir í kjölfar skotárásarinnar en leitin að morðingjanum standi enn yfir. Talið sé að árásarmaðurinn hafi skotið á Kirk af þaki nálægrar byggingar en frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði landsmenn í nótt á myndskeiði sem hann birti á samfélagsmiðli sínum, Truth Social. Talaði hann um myrka stund fyrir Bandaríkin og sagði „öfga-vinstrimenn“ bera ábyrgð á morðinu.
Sagði hann ábyrgðina á höndum þeirra sem viðhefðu orðræðu á borð við það að líkja mönnum eins og Kirk, sem var dyggur stuðningsmaður Trump, við Nasista.
Forsetinn ákvað að flaggað yrði í hálfa stöng fram á sunnudag.
Fólk safnaðist saman í nótt fyrir utan Timpanogos-sjúkrahúsið, þangað sem Kirk var fluttur í kjölfar árásarinnar. Joe Biden og Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforsetar, hörmuðu árásina og vottuðu fjölskyldu Kirk samúð sína.
Hróp og köll brutust hins vegar út á þinginu, í kjölfar þagnar í minningu Kirk. Þar vildu þingmenn Repúblikanaflokksins kenna Demókrötum um morðið en Demókratar hrópuðu til baka að ef til vill væri kominn tími til að setja almennilega skotvopnalöggjöf.