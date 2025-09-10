„Ísland á betra skilið“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. september 2025 20:05 Guðrún Hafsteinsdóttir. Vísir/Anton Brink Formaður Sjálfstæðisflokksins fór hörðum orðum um ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur í stefnuræðu sinni. Hún segir það að ganga inn í Evrópusambandið, líkt og ríkisstjórnin stefni að, þýði afturför í íslensku samfélagi. „Forsætisráðherra virðist skorta nauðsynlegan vilja eða kraft til að fylgja þeirri stefnu sem hún boðaði fyrir kosningar. Í stað þess að draga úr ríkisútgjöldum hefur hún lagt til ný útgjöld og skattahækkanir, nýjar álögur, hækkuð auðlindagjöld og íþyngjandi regluverk sem dregur úr frumkvæði fyrirtækja. Afleiðingin blasir við. Afkoma heimilanna versnar og fyrirtækin standa frammi fyrir auknum álögum,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í stefnuræðu sinni á Alþingi í kvöld. Hún beindi næst orðum sínum að fjármálaráðherra og sagði yfirlýsingar hans um að ekki stæði til að fara í skattahækkanir fela í sér skattahækkanir fyrir um þrjátíu milljarða króna. Slíkar hækkanir lendi á einstaklingum og fyrirtækjum. „Tekjuskattur hækkar með afnámi samnýtingar þrepa hjá hjónum, gjöld á ökutæki og eldsneyti hækka, álögur á raforkunotkun heimila aukast að ógleymdum krónutöluhækkunum. Að kalla þetta annað er að slá ryki í augu skattgreiðenda. Svona vinnum við ekki traust.“ Guðrún leggur til aðra leið og vill draga úr ríkisútgjöldum, tryggja festu í fjármálum ríkisins og skapa fyrirtækjum betri skilyrði til vaxtar og nýsköpunar. Ísland myndi missa sjálfstæða rödd sína Formaðurinn beindi næst orðum sínum að umræðunni um Evrópusambandið, en í samningi ríkisstjórnarinnar segir að boða eigi til atkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að halda áfram að vinna að inngöngu þeirra í sambandið fyrir árið 2027. Guðrún segir atkvæðagreiðsluna fyrstu skrefin á braut sem að þjóðin hafi ítrekað hafnað. „Aðild myndi þýða að við færum aftur í tímann. Við myndum missa forræði yfir fiskimiðunum. Við myndum missa forræði yfir öðrum auðlindum eins og vatni og hreinni orku. Við myndum missa sjálfstæða rödd á alþjóðavettvangi. Við myndum ganga aftur inn í tólf mílur eftir áratugalanga baráttu fyrir tvö hundruð mílna landhelgi,“ segir Guðrún. „Þetta er ekki framtíðarsýn sem Íslendingar geta sætt sig við.“ Hún segir það „vond forgangsröðun“ að Íslendingar sækist eftir aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þar séu einnig mörg vandamál að finna, líkt og hér þar sem bíði verðbólga, háir vextir og húsnæðisskortur. „Undirliggjandi virðist vera sú trú að evran sé töfralausn. En reynsla annarra þjóða sýnir að svo er ekki. Stöðugleiki næst ekki með því einu að skipta um gjaldmiðil heldur með ábyrgð í ríkisfjármálum og aga í efnahagsstjórn,“ segir Guðrún. Nýtt blómaskeið verði ekki til með sköttum „Við í Sjálfstæðisflokknum segjum, Ísland á betra skilið,“ segir Guðrún. Þau í flokknum vilji frekar ábyrga stefnu í stað aukinna útgjalda og skattahækkana og hagstæð skilyrði í atvinnulífinu. Þá leggja flokksmenn Sjálfstæðisflokksins til að Ísland nýti betur auðlindir sínar, efli sjálfbæra orkuframleiðslu, standi vörð um atvinnulífið og tryggi festu í útlendingamálum með ábyrgð og mannúð að leiðarljósi. „Við Íslendingar höfum alla burði til að skapa nýtt blómaskeið. Það gerum við ekki með nýjum sköttum. Ekki með því að afhenda öðrum yfirráð í okkar málefnum. Við gerum það með því að treysta á okkur sjálf. Á atvinnulífið, á auðlindirnar okkar og á þann kjark sem hefur fært þjóðinni farsæld eftir að hún öðlaðist langþráð frelsi og sjálfstæði á síðustu öld,“ segir Guðrún. Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Erlent Hrókeringar í þingnefndum og Grímur segir af sér Innlent Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Erlent Talinn ógn við samfélagið og vísað úr landi Innlent Óttast gremju uppgjafahermanna í Rússlandi Erlent „Ég hef alveg heyrt mun verri hugmyndir en þetta“ Innlent Stúdentar klóra sér í kollinum yfir hækkun Loga Innlent „Sérstök“ ræða forseta sem hafi hoppað á umræðuvagninn Innlent Ellefu vilja vera ritstjóri Kveiks Innlent Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Erlent Fleiri fréttir Um 100 þúsund lömbum slátrað hjá SS á Selfossi „Ísland á betra skilið“ Biður þingmenn að gæta orða sinna Stefnuræða forsætisráðherra á dagskrá í kvöld Óásættanlegt hversu margir falla fyrir eigin hendi Áhyggjuefni að menn missi stjórn á atburðarásinni Fundu fyrir jarðskjálfta í Hveragerði Kærður fyrir fjársvik fyrir að neita að borga Einbeittur brotavilji og óásættanlegur fjöldi sjálfsvíga Ellefu vilja vera ritstjóri Kveiks Samfélagslega mikilvæg innviðafjárfesting að efla íslenska tungu Alþingi efnir til stefnuræðubingós Stúdentar klóra sér í kollinum yfir hækkun Loga Húsbrot á höfuðborgarsvæðinu: Oft sama fólkið sem brýst ítrekað inn í fleiri fjölbýlishús „Sérstök“ ræða forseta sem hafi hoppað á umræðuvagninn Segir gott að brugðist var við með valdi og NATO þurfi að sýna styrk Stilltu til friðar á óformlegum fundi í gær Talinn ógn við samfélagið og vísað úr landi Hugsanlega verið að reyna á einingu NATO-ríkja Hrókeringar í þingnefndum og Grímur segir af sér Rússneskir drónar í pólskri lofthelgi og „sérstök“ ræða forseta Íslands Tekist á um hvort framlag í séreign sé launagreiðsla Mikill meirihluti óánægður með leigubílamarkaðinn „Ég hef alveg heyrt mun verri hugmyndir en þetta“ Stjórnarandstaðan þurfi ný tæki í hendur eftir darraðardans sumarsins Með töskurnar fullar af marijúana Umboðsmaður afgreiddi 566 mál og skilaði 21 áliti Tuttugu prósent meira fjármagn í utanríkismál á næsta ári Ekki ráðist í bólusetningarátak gegn Covid-19 Handtekinn í miðborginni fyrir brot á vopnalögum Sjá meira