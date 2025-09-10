Innlent

„Ís­land á betra skilið“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir.
Guðrún Hafsteinsdóttir. Vísir/Anton Brink

Formaður Sjálfstæðisflokksins fór hörðum orðum um ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur í stefnuræðu sinni. Hún segir það að ganga inn í Evrópusambandið, líkt og ríkisstjórnin stefni að, þýði afturför í íslensku samfélagi.

„Forsætisráðherra virðist skorta nauðsynlegan vilja eða kraft til að fylgja þeirri stefnu sem hún boðaði fyrir kosningar. Í stað þess að draga úr ríkisútgjöldum hefur hún lagt til ný útgjöld og skattahækkanir, nýjar álögur, hækkuð auðlindagjöld og íþyngjandi regluverk sem dregur úr frumkvæði fyrirtækja. Afleiðingin blasir við. Afkoma heimilanna versnar og fyrirtækin standa frammi fyrir auknum álögum,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í stefnuræðu sinni á Alþingi í kvöld.

Hún beindi næst orðum sínum að fjármálaráðherra og sagði yfirlýsingar hans um að ekki stæði til að fara í skattahækkanir fela í sér skattahækkanir fyrir um þrjátíu milljarða króna. Slíkar hækkanir lendi á einstaklingum og fyrirtækjum.

„Tekjuskattur hækkar með afnámi samnýtingar þrepa hjá hjónum, gjöld á ökutæki og eldsneyti hækka, álögur á raforkunotkun heimila aukast að ógleymdum krónutöluhækkunum. Að kalla þetta annað er að slá ryki í augu skattgreiðenda. Svona vinnum við ekki traust.“

Guðrún leggur til aðra leið og vill draga úr ríkisútgjöldum, tryggja festu í fjármálum ríkisins og skapa fyrirtækjum betri skilyrði til vaxtar og nýsköpunar.

Ísland myndi missa sjálfstæða rödd sína

Formaðurinn beindi næst orðum sínum að umræðunni um Evrópusambandið, en í samningi ríkisstjórnarinnar segir að boða eigi til atkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að halda áfram að vinna að inngöngu þeirra í sambandið fyrir árið 2027. Guðrún segir atkvæðagreiðsluna fyrstu skrefin á braut sem að þjóðin hafi ítrekað hafnað.

„Aðild myndi þýða að við færum aftur í tímann. Við myndum missa forræði yfir fiskimiðunum. Við myndum missa forræði yfir öðrum auðlindum eins og vatni og hreinni orku. Við myndum missa sjálfstæða rödd á alþjóðavettvangi. Við myndum ganga aftur inn í tólf mílur eftir áratugalanga baráttu fyrir tvö hundruð mílna landhelgi,“ segir Guðrún.

„Þetta er ekki framtíðarsýn sem Íslendingar geta sætt sig við.“

Hún segir það „vond forgangsröðun“ að Íslendingar sækist eftir aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þar séu einnig mörg vandamál að finna, líkt og hér þar sem bíði verðbólga, háir vextir og húsnæðisskortur.

„Undirliggjandi virðist vera sú trú að evran sé töfralausn. En reynsla annarra þjóða sýnir að svo er ekki. Stöðugleiki næst ekki með því einu að skipta um gjaldmiðil heldur með ábyrgð í ríkisfjármálum og aga í efnahagsstjórn,“ segir Guðrún.

Nýtt blómaskeið verði ekki til með sköttum

„Við í Sjálfstæðisflokknum segjum, Ísland á betra skilið,“ segir Guðrún.

Þau í flokknum vilji frekar ábyrga stefnu í stað aukinna útgjalda og skattahækkana og hagstæð skilyrði í atvinnulífinu. Þá leggja flokksmenn Sjálfstæðisflokksins til að Ísland nýti betur auðlindir sínar, efli sjálfbæra orkuframleiðslu, standi vörð um atvinnulífið og tryggi festu í útlendingamálum með ábyrgð og mannúð að leiðarljósi.

„Við Íslendingar höfum alla burði til að skapa nýtt blómaskeið. Það gerum við ekki með nýjum sköttum. Ekki með því að afhenda öðrum yfirráð í okkar málefnum. Við gerum það með því að treysta á okkur sjálf. Á atvinnulífið, á auðlindirnar okkar og á þann kjark sem hefur fært þjóðinni farsæld eftir að hún öðlaðist langþráð frelsi og sjálfstæði á síðustu öld,“ segir Guðrún.

Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið