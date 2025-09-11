Lærðu að tala við gervigreindina og fá svör sem virka! Netkynning 11. september 2025 11:31 „Þessar gervigreindarlausnir eru ekki aðeins að breyta heiminum sem við þekkjum heldur eru þær einnig að móta framtíðina í samskiptum, daglegu lífi og viðskiptum,“ segir Ólafur Kristjánsson hjá Netkynningu sem býður upp á námskeið í gervigreindartólum og gerð skipana. Hefur þú prófað að spyrja ChatGPT um eitthvað og fengið frekar sérkennileg svör til baka? Þá ertu ekki einn á báti. Margir nota þessi nýju gervigreindartól eins og gömlu góðu Google leitarvélina og fá oft ekki alveg þau svör sem þeir vonuðust eftir. Þessu vildi Ólafur Kristjánsson breyta. Hann stofnaði nýlega vefinn Netkynning.ai sem er íslenskur námsvefur sem hjálpar fólki að nýta gervigreind í verki án þess að þurfa sérstaka tæknimenntun eða aðra sérhæfingu. Netkynning býður bæði upp á gagnleg og skemmtileg netnámskeið í nokkrum vinsælum gervigreindartólum og einnig kennslu í skipunum sem útvega notendum betri niðurstöður. Netnámskeiðin er sett upp á einfaldan og skýran hátt. Gervigreindin á erindi við alla Netkynning.ai kennir á vinsælustu gervigreindartólin, eins og ChatGPT, Google Gemini, Suno og Microsoft Copilot, með hagnýtri og skýrri leiðsögn. Áhersla er lögð á að kenna hvernig þessi tól geta hjálpað þér í daglegu lífi, námi eða í starfi. „Þessar gervigreindarlausnir eru ekki aðeins að breyta heiminum sem við þekkjum heldur eru þær einnig að móta framtíðina í samskiptum, daglegu lífi og viðskiptum,“ segir Ólafur sem hefur kennt landsmönnum að vinna með gervigreind síðustu tvö árin. „Þessar lausnir bjóða nefnilega upp á einstaka möguleika í t.d. greiningu gagna, sjálfvirkni og til að auðvelda flókin verkefni. Það er því ekki seinna vænna en að hoppa á vagninn sem fyrst.“ Ólafur segir fólk almennt mjög forvitið um gervigreindina en margir viti ekki hvar þeir eiga að byrja. „Þess vegna útbjuggum við ekki bara kennsluefni heldur líka 260 tilbúnar skipanir sem hægt er að afrita beint inn í spjallið og fá þannig betri niðurstöður.“ Hann segir skipanirnar sem við notum í gervigreindartólum vera í raun lykillinn að betri nýtingu gervigreindar. „Með góðri skipun færðu betri og markvissari niðurstöður. Þess vegna er mikilvægt að læra hvernig á að móta skipanir sem virka. Þetta er svolítið eins og að fá forskot í spretthlaupi, þú getur flýtt fyrir þér og nýtt tæknina betur, án þess að þurfa að læra allt frá grunni.“ Það borgar sig ekki að hika of lengi Netkynning hentar bæði þeim hópi sem er að stíga sín fyrstu skref í heimi gervigreindar en einnig þeim sem eru lengra komnir. „Sérstaklega er þetta gagnlegt fyrir þá sem vilja fylgjast með hraðri þróun þessara tóla því gervigreindin breytist á methraða. Sá sem hikar of lengi gæti nefnilega dregist aftur úr fljótlega á ýmsum sviðum lífsins og í starfi.“ Hægt er að velja milli þriggja leiða hjá Netkynningu. Ókeypis aðgangur veitir aðgang að 20 skipunum með útskýringum. Silfur aðgangur veitir aðgang að rúmlega 100 vinsælum skipunum með útskýringum fyrir 1.280 kr. á mánuði og Gull aðgangurinn, sem er sá vinsælasti, veitir aðgang að rúmlega 200 vinsælum skipunum með útskýringum, reglulegum uppfærslum og aðgangi að öllu kennsluefni síðunnar fyrir aðeins 1.860 kr. á mánuði. „Við bætum stöðugt við efni og höfum líka opið blogg þar sem við deilum nýjungum,“ segir Ólafur. Framtíðin er nær en þú heldur Að sögn Ólafs erum við aðeins að sjá toppinn á ísjakanum. Hann telur líklegt að innan fimm ára verði vélmenni, sem nýta gervigreind, orðin hluti af daglegu lífi á flestum heimilum og fyrirtækjum. En þar til við komum þangað er mikilvægt að læra að vinna með þeim tólum sem þegar eru til. „Þeir sem nýta sér gervigreind verða fljótari að leysa verkefni og eiga auðveldara með að fylgja með í þróuninni. Ef þú hefur áhuga á að nýta gervigreindina betur, hvort sem er í vinnunni, í námi eða bara í daglegu lífi, gæti Netkynning.ai verið rétti staðurinn til að byrja. 