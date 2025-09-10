Íslenskur akstursíþróttamaður sem er á leið á heimsmeistaramótið í drifti í Lettlandi segir íþróttina stækka á hverju ári hér á landi. Markmið hans á mótinu sé að sýna að Íslendingar í sportinu séu til.
Fyrsta Íslandsmótið í drifti fór fram árið 2009 en íþróttin gengur út á að þvinga afturenda bíls út á hlið með hjálp handbremsa eða afli í afturhjólum og þarf ökumaðurinn að hafa stjórn á bílnum í gegnum fyrirfram ákveðna braut. Íslandsmeistarinn í greininni byrjaði að keppa fyrir fjórum árum.
„Ég asnaðist einhvern tímann til að fara með félaga mínum upp á braut í Hafnarfirðinum. Hann sagði mér að það hefði verið einhver drift-æfing í gangi og við fórum að skoða það, fullt af reyk og látum og það var eitthvað sem heillaði mig við þetta,“ segir Hrafnkell Rúnarsson, tvöfaldur Íslandsmeistari í drifti.
Í drifti keppa tveir bílar í brautinni á sama tíma. Þeir fá stig út frá frammistöðunni hvernig þeim tekst að stilla bílnum upp við keilur í brautinni og fylla upp í svæði sem búið er að merkja. Hrafnkell er á leið til Lettlands á heimsmeistaramótið en tíu mann teymi fylgir honum út og aðstoðar við að halda bílnum gangandi.
„Við erum að fara keppa alveg við risalið, eins og Toyota og Red Bull, úti og brautirnar sem við höfum hérna heima eru töluvert minni þannig við erum að nota allt sem við höfum í höndunum, eins og akstursherma, það er keyrt öll kvöld í því,“ segir Hrafnkell.
Hann segir íþróttina stækkandi hér á landi en töluverður kostnaður fylgir því bílarnir eru gjörbreytir. Keppnisbíll Hrafnkels er rúllandi BMW-skel, allt annað er sérsmíðað eða breytt.
Í Lettlandi mun Hrafnkell keppa við því allra bestu á braut sem þykir ein sú skemmtilegasta í heimi. Hann er hógvær í nálgun sinni: „Bara setja fótinn í þetta, sýna að Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka,“