Kveikt í þinghúsinu og forsætisráðherrann hrökklast frá Kjartan Kjartansson skrifar 9. september 2025 15:21 Mótmælandi býr sig undir að kasta mynd af Khadga Prasad Oli, forsætisráðherra Nepals, á bálköst í Katmandú í dag. Vísir/EPA Mótmælendur í Nepal lögðu eld að þinghúsinu í höfuðborginni Katmandú í dag. Afsögn forsætisráðherrans gerði lítið til að lægja öldurnar eftir að lögreglumenn skutu fjölda mótmælenda til bana og særðu enn fleiri í gær. Mótmælin í Nepal beinast að samfélagsmiðlabanni stjórnvalda sem þau hafa nú bakkað með. Þjóðin er aftur á móti slegin eftir að lögreglumenn skutu að minnsta kosti nítján mótmælendur til bana í gær og þrír aðrir voru drepnir í dag. Reiður múgur ruddist inn í þinghúsið í dag, braut rúður og kveikti eld. Einnig hafa mótmælendur ráðist á aðrar stjórnarbyggingar í Katmandú. Alþjóðaflugvelli borgarinnar er lokaður vegna óróans. Forseti landsins og fulltrúar hersins hafa hvatt mótmælendur til þess að sýna stillingu. Fyrr í dag sagði Khadga Prasad Oli af sér sem forsætisráðherra. Hann á engu að síður að stýra áfram starfsstjórn. AP-fréttastofan segir þó óljóst hvar Oli er niður kominn. Undir reiðinni vegna samfélagsmiðlabannsins kraumaði gremja mótmælenda vegna landlægrar spillingar og bágs atvinnuástands ungs fólks. Atvinnuleyyi á meðal yngra fólks var tuttugu prósent í fyrra samkvæmt gögnum Alþjóðabankans. Stjórnvöld í Nepal áætla að um tvö þúsund ungmenni yfirgefi land á hverjum degi í leit að atvinnutækifærum annars staðar. Nepal Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Mótmæla enn og þrír ráðherrar segja af sér Að minnsta kosti nítján létust og yfir 100 særðust í átökum mótmælenda og lögregluyfirvalda í Katmandú í Nepal í gær. 9. september 2025 08:21 Skutu mótmælendur til bana við þinghúsið í Nepal Lögreglumenn drápu að minnsta kosti átta manns og særðu tugi til viðbótar þegar þeir skutu á mótmælendur sem reyndu að ryðjast inn í þinghúsið í Katmandú, höfuðborg Nepals í dag. Tugir þúsunda manna mótmæla banni stjórnvalda við flestum samfélagsmiðlum. 8. september 2025 10:58