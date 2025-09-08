Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 8. september 2025 23:01 Haaland eftir áreksturinn. Snapchat Landsleikjahléið gengur ekki áfallalaust fyrir sig hjá Erling Haaland, einum besta framherja heims. Hann þurfti að láta sauma þrjú spor eftir að reka andlit sitt í hurðina á rútu norska landsliðsins. Hinn 25 ára gamli Haaland hefur skorað 42 mörk í 43 A-landsleikjum fyrir Noreg og stefnir eflaust á að bæta við þann fjölda gegn Moldóvu í undankeppni HM 2026 annað kvöld. Um tíma var hins vegar efast um þátttöku framherjans kraftmikla eftir að hann þurfti að láta sauma þrjú spor í andlit sitt. Ekki er vitað nákvæmlega hvað gerðist en Haaland sjálfur birti tvær myndir af sér á samfélagsmiðlinum Snapchat. Erling Haaland needed three stitches after being hit by a bus door while on international duty 🤕🇳🇴📱 via Snapchat pic.twitter.com/yOrz1sWjGa— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 8, 2025 Undir þeirri fyrri stendur hreinlega „Góðan daginn,“ og svo má sjá mynd af honum með skeifu á sjúkrabekk norska landsliðsins. Reikna má með að það hafi verið stuttu eftir að atvikið átti sér stað enda Haaland enn í æfingafatnaði norska landsliðsins. Á síðari myndinni sem hann birti segist hann hafa þurft þrjú spor eftir að hafa rekið andlitið í hurðina á rútu landsliðsins. Engar frekari upplýsingar um atburðarásina fylgja né hvernig hurð rútunnar hefur það. Haaland hefur byrjað tímabilið af krafti og skorað þrjú mörk í fyrstu þremur deildarleikjum Manchester City. Einnig skoraði hann sigurmark Noregs í 1-0 sigrinum á Finnlandi á fimmtudaginn var. Fótbolti HM 2026 í fótbolta Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport „Ísland er eini óvinur okkar“ Fótbolti Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Fótbolti Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Fótbolti Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Fótbolti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Fótbolti Segir að treyja Man United sé þung byrði Enski boltinn „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fótbolti Fleiri fréttir Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Tvívegis hent frá sér tveggja marka forystu í Frakklandi Segir að treyja Man United sé þung byrði Svíþjóð fetaði í fótspor Íslands og tapaði í Kósovó Arftaki Ten Hag ekki stýrt félagsliði síðan 2019 Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga Benóný Breki bjargaði stigi í Eistlandi Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fær líklega inn aðra týpu en Albert í liðið Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið „Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Sjá meira