Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Valur Páll Eiríksson skrifar 8. september 2025 14:45 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta. Vísir/Sigurjón Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson og fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi á Parc de Princes í París í aðdraganda leiks karlalandsliðsins í fótbolta við Frakkland annað kvöld. Ísland vann 5-0 sigur á Aserbaídsjan í fyrsta leik undankeppninnar á föstudagskvöldið á meðan Frakkar unnu 2-0 sigur á Úkraínu. Liðin eru því jöfn að stigum á toppi riðilsins fyrir leik morgundagsins. Þeir Arnar og Hákon fóru um víðan völl á fundinum sem má sjá í heild sinni í spilaranum. Klippa: Blaðamannafundur fyrir leik gegn Frökkum Leikur Frakklands og Íslands er klukkan 18:45 annað kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta