„Allir vilja alltaf meira“

Árni Sæberg skrifar
Daði Már kynnti fjárlög í morgun.
Daði Már kynnti fjárlög í morgun. Vísir/Anton Brink

Fjármála- og efnahagsráðherra segist aðeins geta þakkað samráðherrum sínum fyrir gott samráð við gerð fjárlaga, sem kynnt voru í morgun. „Allir vilja alltaf meira en skilja líka að við þurfum að forgangsraða.“

Daði Már Kristófersson, fjármála-  og efnahagsráðherra, kynnti fjárlög næsta árs á blaðamannafundi í morgun. Þar kom meðal annars fram að halli á ríkissjóði verði fimmtán milljarðar króna á næsta ári, ef spár ganga eftir. Áður hafði verið gert ráð fyrir 26 milljarða króna halla.

Daði Már sagði að helsta áhersla fjárlaganna væri að ná niður vöxtum. Ríkissjóður yrði að aðstoða Seðlabanka Íslands við að ná verðbólgumarkmiði með hagræðingu og því myndi hann kynna aðhaldssöm fjárlög. Hagræðing væri þegar farin að bera ávöxt, enda væri nú gert ráð fyrir fimmtán milljarða króna halla á næsta ári í stað 26 milljarða króna halla.

Byggja undir áframhaldandi stöðugleika

Í samtali við Lillý Valgerði Pétursdóttur, fréttamann Sýnar, sagði Daði Már að með fjárlögunum væri fyrst og fremst byggt undir áframhaldandi stöðugleika.

„Þetta frumvarp er nær því, hallinn hefur sem sagt minnkað bara síðan núna í vor. Við erum auðvitað að stefna að því að ná ríkisfjármálunum yfir núllið, í jákvæða stöðu á þarnæsta ári, með fjárlögum 2027. Við erum á mjög góðri leið með það.“

Samhent ríkisstjórn

Daði Már sagði ráðuneytin hafa farið vel yfir það í vor hvernig hagræðingu yrði náð fram. Hún byggði meðal annars á samráði við almenning og stjórnendur hjá ríkinu. 

„Ráðuneytin hafa nú kynnt stöðuna á öllum verkefnum og þú getur kynnt þér hana þar. Ég held að það væri ósanngjarnt að ég myndi fara að plokka þau út og segja nákvæmlega hvar hagræðingin er. Þetta eru sameiningar, hagræðing í innkaupum, ýmis slík verkefni.“

Þá sagði hann að það væri viðvarandi vandamál að ráðstafa fé ríkissjóðs til ráðuneyta og málaflokka.

„En þetta er samstíga ríkisstjórn og samhent. Við tókum þessa umræðu mjög opinskátt. Megnið af þessu efni lá fyrir í vor í tengslum við gerð fjármálaáætlunar og ég get ekki annað en þakkað mínum samráðherrum fyrir frábært samstarf í þessum aðdraganda.“

Þannig að það voru einhverjir sem vildu meira?

„Allir vilja alltaf meira en skilja líka að við þurfum að forgangsraða. Þannig er það alltaf og við sættum okkur ekki við það að reka ríkið með halla og senda reikninginn á kynslóðir framtíðar. Það verður að reka ríkið í jafnvægi og það er gríðarlega mikilvægt verkefni til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu.“

Nýta það litla svigrúm sem er í heilbrigðismál, löggæslu og samgöngumál

Sem áður segir sagði Daði Már að aðalverkefnið væri að viðhalda stöðugleika og þannig ná niður verðbólgu og vöxtum, það væri stærsta hagsmunamál bæði heimila og fyrirtækja.

Meðal fyrstu verka Alþingis á haustþingi, sem hefst á morgun, verður að ræða frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2026.Vísir/Anton Brink

Þó væri nauðsynlegt að verja því litla svigrúmi sem er til staðar í sjóðum ríkisins til réttra verka.

„Ég held að ef við skoðum árherslurnar okkar varðandi útgjöldin, þá eru þetta viðbætur í heilbrigðismálum, ekki síst úti á landi, viðbætur í lögreglunni til að tryggja öryggi. Svo er náttúrulega stóra málið, viðbætur í samgöngum, viðhald á vegakerfinu. Ætli það verði ekki áþreifanlegast. En svo er það líka meginstefið hér að styðja við Seðlabankann í að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það á að vera stór partur af því sem fólk og fyrirtæki munu finna fyrir, lægri vöxtum og rýmri fjárhag.“

Rekstur hins opinbera Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Efnahagsmál Fjárlagafrumvarp 2026

