„Allir vilja alltaf meira“ Árni Sæberg skrifar 8. september 2025 10:18 Daði Már kynnti fjárlög í morgun. Vísir/Anton Brink Fjármála- og efnahagsráðherra segist aðeins geta þakkað samráðherrum sínum fyrir gott samráð við gerð fjárlaga, sem kynnt voru í morgun. „Allir vilja alltaf meira en skilja líka að við þurfum að forgangsraða.“ Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti fjárlög næsta árs á blaðamannafundi í morgun. Þar kom meðal annars fram að halli á ríkissjóði verði fimmtán milljarðar króna á næsta ári, ef spár ganga eftir. Áður hafði verið gert ráð fyrir 26 milljarða króna halla. Daði Már sagði að helsta áhersla fjárlaganna væri að ná niður vöxtum. Ríkissjóður yrði að aðstoða Seðlabanka Íslands við að ná verðbólgumarkmiði með hagræðingu og því myndi hann kynna aðhaldssöm fjárlög. Hagræðing væri þegar farin að bera ávöxt, enda væri nú gert ráð fyrir fimmtán milljarða króna halla á næsta ári í stað 26 milljarða króna halla. Byggja undir áframhaldandi stöðugleika Í samtali við Lillý Valgerði Pétursdóttur, fréttamann Sýnar, sagði Daði Már að með fjárlögunum væri fyrst og fremst byggt undir áframhaldandi stöðugleika. „Þetta frumvarp er nær því, hallinn hefur sem sagt minnkað bara síðan núna í vor. Við erum auðvitað að stefna að því að ná ríkisfjármálunum yfir núllið, í jákvæða stöðu á þarnæsta ári, með fjárlögum 2027. Við erum á mjög góðri leið með það.“ Samhent ríkisstjórn Daði Már sagði ráðuneytin hafa farið vel yfir það í vor hvernig hagræðingu yrði náð fram. Hún byggði meðal annars á samráði við almenning og stjórnendur hjá ríkinu. „Ráðuneytin hafa nú kynnt stöðuna á öllum verkefnum og þú getur kynnt þér hana þar. Ég held að það væri ósanngjarnt að ég myndi fara að plokka þau út og segja nákvæmlega hvar hagræðingin er. Þetta eru sameiningar, hagræðing í innkaupum, ýmis slík verkefni.“ Þá sagði hann að það væri viðvarandi vandamál að ráðstafa fé ríkissjóðs til ráðuneyta og málaflokka. „En þetta er samstíga ríkisstjórn og samhent. Við tókum þessa umræðu mjög opinskátt. Megnið af þessu efni lá fyrir í vor í tengslum við gerð fjármálaáætlunar og ég get ekki annað en þakkað mínum samráðherrum fyrir frábært samstarf í þessum aðdraganda.“ Þannig að það voru einhverjir sem vildu meira? „Allir vilja alltaf meira en skilja líka að við þurfum að forgangsraða. Þannig er það alltaf og við sættum okkur ekki við það að reka ríkið með halla og senda reikninginn á kynslóðir framtíðar. Það verður að reka ríkið í jafnvægi og það er gríðarlega mikilvægt verkefni til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu.“ Nýta það litla svigrúm sem er í heilbrigðismál, löggæslu og samgöngumál Sem áður segir sagði Daði Már að aðalverkefnið væri að viðhalda stöðugleika og þannig ná niður verðbólgu og vöxtum, það væri stærsta hagsmunamál bæði heimila og fyrirtækja. Meðal fyrstu verka Alþingis á haustþingi, sem hefst á morgun, verður að ræða frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2026.Vísir/Anton Brink Þó væri nauðsynlegt að verja því litla svigrúmi sem er til staðar í sjóðum ríkisins til réttra verka. „Ég held að ef við skoðum árherslurnar okkar varðandi útgjöldin, þá eru þetta viðbætur í heilbrigðismálum, ekki síst úti á landi, viðbætur í lögreglunni til að tryggja öryggi. Svo er náttúrulega stóra málið, viðbætur í samgöngum, viðhald á vegakerfinu. Ætli það verði ekki áþreifanlegast. En svo er það líka meginstefið hér að styðja við Seðlabankann í að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það á að vera stór partur af því sem fólk og fyrirtæki munu finna fyrir, lægri vöxtum og rýmri fjárhag.“ Rekstur hins opinbera Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Efnahagsmál Fjárlagafrumvarp 2026 Mest lesið Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Innlent Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Erlent „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Innlent Þrjár ungar konur fórust í eldsvoða í Noregi Erlent Daður við drengi sem verður kynferðislegt og endar með hótun Innlent Sveppamorðinginn í lífstíðarfangelsi í Ástralíu Erlent Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Erlent Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Erlent Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Innlent Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Erlent Fleiri fréttir Fundu villuráfandi ferðamenn nærri skálanum í Landmannalaugum „Allir vilja alltaf meira“ Reikna með fimmtán milljarða halla á næsta ári Daður við drengi sem verður kynferðislegt og endar með hótun Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Bjargað af efri hæð eftir að eldur kom upp á jarðhæð í íbúðarhúsi Leitað að manni með öxi „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Gleði og samvera í 60 plús leikfimi á Selfossi Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Engin slys á fólki þegar hjólhýsi valt Syrgja fallið kornabarn og fyrsti þúsaldardýrlingurinn Einn fluttur á Landspítalann frá Fjallabaki Kröftug mótmæli brjóti ekki gegn málfrelsi Hringveginum lokað vegna umferðarslyss Þyrlan kölluð út á mesta forgangi Jákvæð gagnvart nýrri atvinnustefnu Frábær og vel heppnuð Ljósanótt Möguleg slit á fríverslunarsamningi við Ísrael tekin fyrir Skoða að rifta fríverslunarsamningi við Ísrael Labubu bangsar ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla Fangageymslur fullar eftir erilsama nótt Aðgerðir vegna Gasa, málfrelsi á Íslandi og ný atvinnustefna Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Korn ræktað á um fjögur þúsund hekturum Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Handtekinn undir áhrifum með tvö börn í bílnum Fjölmenn mótmæli og skortur á íslenskukunnáttu þrátt fyrir doktorsnám Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Sjá meira