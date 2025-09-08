Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. september 2025 10:01 Ali Aliyev axlar fulla ábyrgð á sex marka tapi Kasakstan. James Gill - Danehouse/Getty Images Eftir sex marka töp í gærkvöldi er landsliðsþjálfari Kasakstan tilbúinn að segja starfi sínu lausu og landsliðsmaður Tyrklands hefur beðið þjóðina afsökunar. Belgía og Spánn unnu með sex mörkum gegn engum í leikjum sínum gegn Kasakstan og Tyrklandi í gærkvöldi. Menn voru skiljanlega miður sín í gærkvöldi. Þjálfari Kasakstan axlaði fulla ábyrgð á frammistöðu liðsins og bauðst til að hætta. „Allt sem gerðist hér í dag er mér að kenna. Leikmenn bera enga ábyrgð á þessu, ég axla fulla ábyrgð á þessu stóra tapi. Ég mun núna fara á fund knattspyrnusambandsins og bjóðast til að segja starfi mínu lausu“ sagði Ali Aliyev við Nieuwsblad í Belgíu. Miðvörður Tyrklands, Merih Demiral, bað þjóð sína innilega afsökunar á tapinu en gekk ekki svo langt að segja starfi sínu lausu. Merih Demiral er miðvörður tyrkneska landsliðsins. Ahmad Mora/Getty Images „Ég bið alla í Konya [þar sem leikurinn fór fram] og alla tyrknesku þjóðina afsökunar. Við vorum ekki sjálfum okkur líkir í kvöld og það gerir mig sorgmæddan. Vonandi getum við gert betur í næstu leikjum, við viljum gleyma þessum leik sem fyrst“ sagði Merih Demiral við Fotomac í Tyrklandi eftir tapið á heimavelli. Tyrkland vann fyrri leikinn í þessu landsliðshléi, 2-3 gegn Georgíu. Kasakstan tapaði hins vegar báðum sínum leikjum, fyrri leiknum gegn Wales 0-1. Nú þegar hefur einn landsliðsþjálfari misst starf sitt eftir stórt tap í þessum landsliðsglugga, það var Fernando Santos, þjálfari Aserbaísjan sem tapaði 5-0 fyrir Íslandi á föstudaginn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Fótbolti Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Áhorfandi sló leikmann og missti af ótrúlegri endurkomu Sport „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Fótbolti Doncic náði allskonar tölfræðiáföngum í kvöld Sport Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Fótbolti Dagskráin í dag: Íslenska U21 landsliðið mætir Eistum Sport „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Enski boltinn Fleiri fréttir Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Sjá meira