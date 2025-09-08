Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Kjartan Kjartansson skrifar 8. september 2025 09:00 Ísraelskir sjúkraliðar flytja lík eins fórnarlamba árásarinnar á börum í Jersúsalem. AP/Mahmoud Illean Að minnsta kosti sex eru látnir eftir að tveir palestínskir byssumenn hófu skothríð á strætisvagnastoppistöð í norðanverðri Jerúsalem í morgun. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á verknaðinum en Hamas-samtökin hafa lýst yfir velþóknun á honum. Þau látnu eru sagðir þrír karlmenn á fertugsaldri auk karls og konur á sextugsaldri, að því er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins. AP-fréttastofan segir tólf særða. Ísraelskur hermaður og vegfarandi eru sagðir hafa skotið á byssumennina og fellt þá. Árásin átti sér stað við fjölfarin gatnamót við norðanverðan inngang Jerúsalem. Gatan liggur að landtökubyggðum gyðinga í Austur-Jerúsalem. Lögreglan segir að byssumennirnir hafi skotið á fólk sem beið eftir strætisvagni en ísraelskir fjölmiðlar halda því fram að mennirnir hafi einnig farið um borð í strætisvagn og skotið á farþegar í honum. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra, fór á vettvang um tveimur tímum eftir að árásin var gerð. Hann sagði Ísraela há stríð á nokkrum vígstöðvum, þar á meðal á Gasa, Vesturbakkanum og í Ísrael. Netanjahú átti að vera í dómsal þar sem spillingarmál á hendur honum er til meðferðar en því var frestað vegna árásarinnar. Þá lofaði forsætisráðherrann sérstaklega hermanninn sem tók þátt í að stöðva byssumennina. Hann væri úr nýrri herdeild fyrir strangtrúaða gyðinga. Hamas-samtökin gengust ekki beint við ábyrgð á árásinni en sögðu hana „náttúruleg viðbrögð við glæpum hernámsins gegn þjóð okkar“. Árásin í dag er sú mannskæðasta í Ísrael frá því að tveir Palestínumenn drápu sjö og særðu fleiri í léttlest í Tel Aviv í október í fyrra. Hamas lýsti yfir ábyrgð á því fjöldamorði. Fréttin hefur verið uppfærð, meðal annars með tölu látinna. Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Fjárlög 2026: Ríkisstjórnin sýnir á spilin fyrir næsta ár Innlent Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Erlent „Mjög miður að við séum komin á þennan stað“ Innlent Þrjár ungar konur fórust í eldsvoða í Noregi Erlent Daður við drengi sem verður kynferðislegt og endar með hótun Innlent Sveppamorðinginn í lífstíðarfangelsi í Ástralíu Erlent Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Erlent Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Erlent Syrgja fallið kornabarn: „Það er ekkert plan, engin lausn“ Innlent Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Erlent Fleiri fréttir Sex látnir í skotárás Palestínumanna í Jerúsalem Þrjár ungar konur fórust í eldsvoða í Noregi Boðað til mótmæla vegna vopnasýningar í Lundúnum Sveppamorðinginn í lífstíðarfangelsi í Ástralíu Treystir á afdráttarlaus viðbrögð bandamanna við árás helgarinnar Bera kennsl á mann fimmtíu árum eftir að hann lét sig hverfa Líklega snúin staða sama hvernig fer í Noregi Tölvuleikjaspilandi táningur tekinn í dýrlingatölu Finnski þjóðsöngurinn gleðilegastur af þjóðsöngvum Norðurlandanna Vilja skylda samskiptaforrit til að skanna einkaskilaboð fólks Rafmagnsflugvél reynd í áætlunarflugi í Noregi „Markmiðið er að innlima Úkraínu í áhrifasvæði Rússlands“ Forsætisráðherra Japan segir af sér Bandaríkjamenn handtóku yfir þrjú hundruð Suður-Kóreumenn Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Webb smellti af nýburamyndum Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Sjá meira