Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Siggeir Ævarsson skrifar 7. september 2025 23:30 Íbúðin er gjörónýt Instagram@sudakov_11 Georgiy Sudakov, landsliðsmaður Úkraínu í knattspyrnu, deildi ófögrum myndum af heimili sínu í Kænugarði á Instagram í dag en blokkin sem íbúðin er staðsett í er illa farin eftir sprengjuárás Rússa. Sudakov, sem er samningsbundinn Shakhtar Donetsk, er á láni hjá Benfica um þessar en ólétt kona hans og þriggja ára dóttir búa í Kænugarði og voru í íbúðinni þegar árásin átti sér stað. Þær sakaði ekki. View this post on Instagram A post shared by Giorgi Sudakov🇺🇦 (@sudakov_11) Byggingin og svæðið í kring er mjög illa farið eftir árásina. Þakið er ónýtt sem og efstu hæðir hússins. Hurðirnar á lyftum fóru af, gluggar brotnuðu og allt í kringum húsið er brak úr byggingunni. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fjölskylda Sudakov lendir á hrakhólum vegna innrásar Rússa í Úkraínu en þegar stríðið braust út flúðu þau hjónin í skjól í sprengjubyrgi. Innrás Rússa í Úkraínu Fótbolti