Spánverjar og Belgar skoruðu sex Siggeir Ævarsson skrifar 7. september 2025 21:03 Spánverjar fagna einu af sex mörkum sínum í kvöld EPA/ERDEM SAHIN Átta leikir fóru fram í undankeppni HM 2026 í dag og í kvöld og það vantaði heldur betur ekki mörkin en alls voru skoruð 34 mörk í leikjunum átta. Belgar rúlluðu yfir Kazakhstan 6-0 þar sem Kevin De Bruyne og Jérémy Doku skoruðu sitthvora tvennuna. Kazakhstan er þó ekki slakasta liðið í J-riðli heldur Liechtenstein sem hefur tapað öllum sínum leikjum, með markatöluna 0-19 og tapaði í kvöld fyrir Norður Makedóníu á útivelli 5-0. Í A-riðli voru menn hvað rólegastir í markaskorun. Þjóðverjar lögðu N-Írlandi nokkuð örugglega 3-1 og þá vann Slóvaíka 0-1 sigur á Lúxemborg. Í E-riðli var boðið upp á markaregn þar sem Spánverjar gerðu góða ferð til Tyrklands og unnu 0-6 þar sem miðjumaðurinn Mikel Merino skoraði þrennu. Þá vann Georgía 3-0 sigur á Búlgaríu. Mikel Merino is now the highest-scoring European midfielder at international level in 2025.He is only the second midfielder to score a hat-trick for Spain in the last 15 years (after Isco vs. Argentina in 2018).Sensational form. 🔥 pic.twitter.com/hlH6wgfQTE— Squawka (@Squawka) September 7, 2025 Hollendingar gerðu góða ferð til Litháen og unnu 2-3 sigur þar sem Memphis Depay skrifaði sig í sögubækurnar. Í sama riðli, G-riðli, unnu Pólverjar 3-1 sigur á Finnum. HM 2026 í fótbolta Fótbolti Mest lesið Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Íslenski boltinn Mega ekki sýna neikvæð viðbrögð í garð Trumps Sport Frek stuðningskona Phillies fordæmd fyrir að taka bolta af barni Sport Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Enski boltinn Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Íslenski boltinn Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Fótbolti Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Fótbolti Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Fótbolti Óvænt þegar Georgía sló Frakkland út Körfubolti Fleiri fréttir Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Luis Enrique þarf að fara í aðgerð eftir hjólaslys „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Stærsti sigur Íslands ekki gegn smáþjóð Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum „Fallegt að koma inn á fyrir bróður“ Þjarmað að Santos á blaðamannafundi eftir leik Sjá meira