Rigning í dag Jón Ísak Ragnarsson skrifar 7. september 2025 08:24 Ferðamenn í vætuveðri í miðbænum. Vísir/Vilhelm Spáð er norðaustan 5-13 metrum á sekúndu og rigningu í dag, talsverðri um tíma suðaustantil, en þurrt um landið vestanvert fram eftir degi. Hvassara um tíma vestast í nótt, en lægir og styttir upp að mestu í fyrramálið. Hiti 7 - 14 stig, svalast á Vestfjörðum. Hugleiðingar veðurfræðings hjá Veðurstofunni: Rigning yfir austanverðu landinu færast smám saman til vesturs og mun rigna um allt land undir kvöld. Vindur verður norðaustan 5-13 m/s. Úrkoman getur verið talsverð um tíma á Suðausturlandi og sunnanverðum Austfjörðum. Hiti yfirleitt 7 til 15 stig. Dregur heldur úr úrkomu á austanverðu landinu um tíma seinnipartinn, en í nótt hvessir og bætir í úrkomu. í nótt og fyrramálið gera spár ráð fyrir austan og norðaustan 10-18 og rigningu, en léttir til og dregur svo vindi vestantil þegar komur fram á morguninn. Hviður á vestanverðu landinu gætu truflað umferð bíla sem taka á sig mikinn vind og því vissara að fara varlega. Mun hægari og úrkomuminna á Norðausturlandi. Hlýnar heldur. Seint á morgun er svo von á nýrri úrkomu gusu og tekur hún land á svipuðum slóðum og þær fyrri, eða á Suðausturlandi. Viðbúið er að vatn fari að safnast saman við svona mikla úrkomu á svipuðum slóðum og má því búast við miklum vatnavöxtum um landið suðaustanvert. Veðurspá Veður Mest lesið Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Erlent Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Innlent Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund Innlent „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Innlent Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Erlent Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Innlent „Eins og að fá hnefahögg í andlitið“ Innlent Kennir íslensku en fær ekki ríkisborgararétt að óbreyttu Innlent Ástand á stúdentagörðum: Ítrekuð innbrot, mat stolið, dýnur í kjallara og hland á gólfi Innlent Korn ræktað á um fjögur þúsund hekturum Innlent Fleiri fréttir Rigning í dag Víðast hægur vindur og hiti að fimmtán stigum Rigning norðan- og austantil en bjart suðvestanlands Léttskýjað vestan- og sunnantil en blautara annars staðar Hiti að tuttugu stigum og hlýjast sunnantil Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Hlýtt og rakt loft yfir landinu Vindur á undanhaldi og hiti að tuttugu stigum Blæs hressilega af austri á landinu Gul viðvörun á Suðurlandi vegna hvassviðris Kröpp lægð stjórnar veðrinu næstu daga Von á leifum fellibylsins Erin til landsins Litlar breytingar á hlaupi í Hvítá við Húsafell frá því í gær Skýjað, lítilsháttar væta og temmilega hlýtt Hiti að 21 stigi í dag Hiti að nítján stigum í dag en yfir tuttugu á morgun Hægviðri og hiti að nítján stigum Norðlæg átt og víðast hvar væta Hlýjast suðaustantil Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Hitamet aldarinnar slegið Gular viðvaranir öðrum megin og 28 stiga hiti hinum megin Vonda veðrið færist í borgina og á Suðurland Gular viðvaranir í dag en hiti að 27 stigum á morgun Gular viðvaranir í þremur landshlutum Þungbúið norðantil en bjart og hlýtt sunnan heiða Úrkoma í öllum landshlutum „Það er nóg eftir af sumrinu“ 27 daga frostlausum kafla lokið Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Sjá meira