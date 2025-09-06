Fótbolti

Stærsti heimasigur Ís­lands í keppnisleik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvö mörk gegn Aserbaísjan. Hér fagnar hann með Alberti Guðmundssyni og Hákoni Arnari Haraldssyni.
Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvö mörk gegn Aserbaísjan. Hér fagnar hann með Alberti Guðmundssyni og Hákoni Arnari Haraldssyni. vísir/anton

Sigur Íslands á Aserbaísjan í undankeppni HM 2026 í gær var stærsti sigur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á heimavelli í keppnisleik.

Íslendingar unnu Asera á Laugardalsvelli í gær, 5-0. Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis og Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Kristian Nökkvi Hlynsson sitt markið hver.

Íslenska karlalandsliðið hefur aldrei unnið stærri sigur á heimavelli í keppnisleik en í gær.

Ísland hafði þrívegis unnið Liechtenstein með fjórum mörkum gegn engu á heimavelli; 1997, 2021 og 2023.

Þetta er jafnframt næststærsti sigur Íslands í keppnisleik í sögunni. Stærsti sigurinn var gegn Liechtenstein, 0-7, í mars 2023. Það var síðasti leikur íslenska liðsins undir stjórn Arnars Þórs Viðarssonar.

Ennfremur var sigurinn í gær sá stærsti hjá Íslandi sem er ekki gegn smáþjóð eins og Liechtenstein, Færeyjum, Andorra eða Möltu.

Stærsti sigur íslenska karlalandsliðsins kom gegn Færeyjum í vináttulandsleik 10. júlí 1985. Íslendingar unnu þá 9-0 sigur á Laugardalsvellinum.

Ísland hefur fimm sinnum skorað fimm mörk eða meira á heimavelli; gegn Færeyjum 1983 og 1985, Tyrklandi 1991, Möltu 2000 og Aserbaísjan 2025.

Stærstu heimasigrar Íslands í keppnisleik

  • Ísland 5-0 Aserbaísjan 5. sept 2025
  • Ísland 4-0 Liechtenstein 16. okt 2023
  • Ísland 4-0 Liechtenstein 11. okt 2021
  • Ísland 4-0 Liechtenstein 11. okt 1997

Íslenska liðsins bíður öllu erfiðara verkefni á þriðjudaginn þegar það sækir Frakkland heim á Parc des Princes. Frakkar unnu Úkraínumenn í gær, 0-2.

Íslendingar og Frakkar mættust síðast í undankeppni EM 2020. Frakkland vann báða leikina, 4-0 í París og 0-1 á Laugardalsvelli.

Ísland hefur aldrei unnið Frakkland í A-landsleik í karlaflokki en fjórum sinnum náð jafntefli.

Albert ekki með gegn Frakklandi

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta verður án Alberts Guðmundssonar í leiknum gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á þriðjudaginn.

Þjarmað að Santos á blaðamannafundi eftir leik

Þjálfari Aserbaísjan, Portúgalinn Fernando Santos, sat fyrir svörum blaðamanna eftir tap hans manna í kvöld. Það er óhætt að segja að aserskum blaðamönnum hafi hitnað í hamsi þegar þeir fengu tækifæri til að spyrja hann spjörunum úr.

„Fallegt að koma inn á fyrir bróður“

Daníel Tristan Guðjohnsen spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir Íslands hönd í kvöld þegar hann kom inn á fyrir bróður sinn Andra Lucas. Stór stund fyrir Guðjohnsen fjölskylduna og þjóðina alla.

„Fyrri hálfleikurinn lagði grunninn“

Arnar Gunnlaugsson var gríðarlega ánægður með sinn fyrsta leik sem þjálfari á Laugardalsvelli. Enda ærin ástæða til eftir fimm marka sigur, algjört burst gegn Aserbaísjan í fyrsta leiknum í undankeppni HM. Hann segir fyrri hálfleikinn hafa lagt grunninn að góðum sigri.

Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld

Ísak Bergmann Jóhannesson var gripinn í viðtal strax eftir sigurinn gegn Aserbaísjan í kvöld. Hann skoraði tvö mörk í 5-0 sigri og var einn af betri mönnum vallarins. Ísland byrjar undankeppni HM ´26 eins vel og hægt er.

„Héldum áfram og drápum leikinn“

Hákon Arnar Haraldsson bar fyrirliðabandið í fyrsta sinn í keppnisleik fyrir Íslands hönd í kvöld er liðið lagði Aserbaíjsan 5-0 á Laugardalsvelli. Hákon Arnar spilaði allan leikinn og var stoltur af liðinu eftir leikinn.

„Fagnið var fyrir mömmu og pabba“

Ísland burstaði Aserbaíjsan 5-0 í undankeppni HM í kvöld. Liðið setti í sjötta gír í seinni hálfleik og var með öll völd á vellinum. Eftir hæga byrjun virtist Guðlaugur Victor Pálsson kveikja í liðinu með marki rétt fyrir hálfleik.

Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins

Ísland tók á móti Aserbaísjan í fyrstu umferð forkeppni Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada á næsta ári. Leikurinn fór 5-0 fyrir Ísland en eftir leiðinlegan fyrri hálfleik var afturbrennarinn settur í gang í þeim seinni og verkefnið klárað með sóma.

