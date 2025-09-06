Sigur Íslands á Aserbaísjan í undankeppni HM 2026 í gær var stærsti sigur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á heimavelli í keppnisleik.
Íslendingar unnu Asera á Laugardalsvelli í gær, 5-0. Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis og Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Kristian Nökkvi Hlynsson sitt markið hver.
Íslenska karlalandsliðið hefur aldrei unnið stærri sigur á heimavelli í keppnisleik en í gær.
Ísland hafði þrívegis unnið Liechtenstein með fjórum mörkum gegn engu á heimavelli; 1997, 2021 og 2023.
Þetta er jafnframt næststærsti sigur Íslands í keppnisleik í sögunni. Stærsti sigurinn var gegn Liechtenstein, 0-7, í mars 2023. Það var síðasti leikur íslenska liðsins undir stjórn Arnars Þórs Viðarssonar.
Ennfremur var sigurinn í gær sá stærsti hjá Íslandi sem er ekki gegn smáþjóð eins og Liechtenstein, Færeyjum, Andorra eða Möltu.
Stærsti sigur íslenska karlalandsliðsins kom gegn Færeyjum í vináttulandsleik 10. júlí 1985. Íslendingar unnu þá 9-0 sigur á Laugardalsvellinum.
Ísland hefur fimm sinnum skorað fimm mörk eða meira á heimavelli; gegn Færeyjum 1983 og 1985, Tyrklandi 1991, Möltu 2000 og Aserbaísjan 2025.
Íslenska liðsins bíður öllu erfiðara verkefni á þriðjudaginn þegar það sækir Frakkland heim á Parc des Princes. Frakkar unnu Úkraínumenn í gær, 0-2.
Íslendingar og Frakkar mættust síðast í undankeppni EM 2020. Frakkland vann báða leikina, 4-0 í París og 0-1 á Laugardalsvelli.
Ísland hefur aldrei unnið Frakkland í A-landsleik í karlaflokki en fjórum sinnum náð jafntefli.
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta verður án Alberts Guðmundssonar í leiknum gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á þriðjudaginn.
Þeir Kári Árnason og Bjarni Guðjónsson hrifust mjög af þriðja marki íslenska karlalandsliðsins gegn Aserbaísjan í gær.
Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli í gærkvöldi en þetta var fyrsti leikur liðsins í undankeppni HM '26.
Þjálfari Aserbaísjan, Portúgalinn Fernando Santos, sat fyrir svörum blaðamanna eftir tap hans manna í kvöld. Það er óhætt að segja að aserskum blaðamönnum hafi hitnað í hamsi þegar þeir fengu tækifæri til að spyrja hann spjörunum úr.
Íslenska karlalandsliðið lagði Aserbaísjan 5-0 í stórleik í kvöld í undankeppni HM á Laugardalsvelli. Eftir rólega byrjun umturnaðist leikurinn í seinni hálfleik sem endaði með sannkallaðri markaveislu.
Daníel Tristan Guðjohnsen spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir Íslands hönd í kvöld þegar hann kom inn á fyrir bróður sinn Andra Lucas. Stór stund fyrir Guðjohnsen fjölskylduna og þjóðina alla.
Arnar Gunnlaugsson var gríðarlega ánægður með sinn fyrsta leik sem þjálfari á Laugardalsvelli. Enda ærin ástæða til eftir fimm marka sigur, algjört burst gegn Aserbaísjan í fyrsta leiknum í undankeppni HM. Hann segir fyrri hálfleikinn hafa lagt grunninn að góðum sigri.
Ísak Bergmann Jóhannesson var gripinn í viðtal strax eftir sigurinn gegn Aserbaísjan í kvöld. Hann skoraði tvö mörk í 5-0 sigri og var einn af betri mönnum vallarins. Ísland byrjar undankeppni HM ´26 eins vel og hægt er.
Hákon Arnar Haraldsson bar fyrirliðabandið í fyrsta sinn í keppnisleik fyrir Íslands hönd í kvöld er liðið lagði Aserbaíjsan 5-0 á Laugardalsvelli. Hákon Arnar spilaði allan leikinn og var stoltur af liðinu eftir leikinn.
Ísland burstaði Aserbaíjsan 5-0 í undankeppni HM í kvöld. Liðið setti í sjötta gír í seinni hálfleik og var með öll völd á vellinum. Eftir hæga byrjun virtist Guðlaugur Victor Pálsson kveikja í liðinu með marki rétt fyrir hálfleik.
Ísland tók á móti Aserbaísjan í fyrstu umferð forkeppni Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada á næsta ári. Leikurinn fór 5-0 fyrir Ísland en eftir leiðinlegan fyrri hálfleik var afturbrennarinn settur í gang í þeim seinni og verkefnið klárað með sóma.