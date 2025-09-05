Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Árni Jóhannsson skrifar 5. september 2025 21:00 Ísak Bergmann var nálægt þrennunni en skot hans var vel varið. Vísir / Anton Brink Ísak Bergmann Jóhannesson var gripinn í viðtal strax eftir sigurinn gegn Aserbaísjan í kvöld. Hann skoraði tvö mörk í 5-0 sigri og var einn af betri mönnum vallarins. Ísland byrjar undankeppni HM ´26 eins vel og hægt er. „Ég er fyrst og fremst stoltur af liðinu. Það er búið að tala dálítið mikið ótrúlega lengi en það sáu allir að við spiluðum ótrúlega vel. Á milli línanna og allt sem að nútíma fótbolti á að vera. Sýndum það í dag“, sagði Ísak þegar hann var spurður út í frammistöðuna í dag. Ísland var þó lengi í gang. Hvað small í seinni hálfleik? „Við erum leikmenn frá fullt af öðruvísi hugmyndafræði úti og við þurfum bara að spila okkur saman. Ég meina að allir sem hafi séð það í seinni hálfleik hvað það var gaman að spila þennan leik. Ég er ótrúlega stoltur af liðinu.“ Hvernig er að vera komin heim á Laugardalsvöll, fann liðið fyrir tólfta manninum í kvöld? „Já ég er ótrúlega ánægður að sjá svona marga í stúkunni. Vonandi verða bara fleiri í október þegar það eru erfiðari leikir. Ótrúlega stoltur af þjóðinni í dag.“ Ísak var að sjálfsögðu ánægður með mörkin sín og sendi fingurkoss upp í stúkuna. Hver var móttakandinn? „Ég sendi fingurkoss eftir bæði mörkin en kærastan mín Agnes Perla, var á klósettinu eftir hálfleikinn þannig að hún missti af fyrri kossinum“, sagði Ísak skælbrosandi áður en hann hljóp til að taka þátt í fagnaðarlátunum. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Fótbolti Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Fótbolti Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Fótbolti Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn Fótbolti Caitlin Clark ekki meira með á tímabilinu Körfubolti Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Fleiri fréttir Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Tuchel hefur ekkert rætt við Greenwood 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaísjan: Elías ver markið, Skagamenn stýra miðjunni og Logi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota „Gríðarleg pressa og það er bara gaman“ Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Húðflúraði Diogo Jota á kálfann sinn „Alltaf mikil samkeppni og maður þarf að vera klár í það“ „Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Levy var neyddur til að hætta Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Óvænt tap Þýskalands og Belgía skoraði sex Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Ólafur Ingi: „Sjálfum okkur verstir“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Sjá meira