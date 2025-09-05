Fótbolti

Lang­launa­hæsti leik­maður liðsins í frystinum

Siggeir Ævarsson skrifar
Raheem Sterling hefur ekki leikið fótbolta í Chelsea búning síðan snemma árs 2024.
Raheem Sterling náði ekki að finna sér nýtt lið áður en félagaskiptaglugginn á Englandi lokaði en hann er ekki inni í myndinni til framtíðar hjá Chelsea.

Sterling er launahæsti leikmaður Chelsea með 325.000 pund í vikulaun sem samsvarar tæpum 60 milljónum króna. Hann er samningsbundinn Chelsea til 2027 og félagið mun því þurfa að greiða honum 30 milljónir punda í laun ef það nær ekki að selja hann.

Hann var keyptur til Chelsea á 50 milljónir punda árið 2022 en síðan þá hafa þeir stjórnendur sem voru á bakvið kaupin horfið á braut og þjálfarar liðsins verið álíka margir og eyjurnar á Breiðafirði.

Enzo Maresca, sem nú er stjóri Chelsea, telur sig ekki þurfa á kröftum Sterling að halda og á síðasta tímabili var hann lánaður til Arsenal þar sem hann skoraði eitt mark í bikarleik og náði heilt yfir ekki að heilla stjórnendur liðsins.

Framtíð Sterling er því í algjörri óvissu. Fjölskylda hans býr í London og sonur hans æfir með unglingaliði Arsenal. Honum liggur því sennilega ekkert á að fara í lið í öðru landi en bæði Juventus og Leverkusen hafa sýnt leikmanninum áhuga.

Svo er það auðvitað fíllinn í herberginu. Ef Sterling, sem verður 31 árs í desember, ákveður að klára bara samninginn sinn hjá Chelsea og sennilega spila ekki meiri fótbolta sem atvinnumaður, mun hann á næstu tveimur árum þéna 30 milljónir punda, eða tæpa fimm milljarða íslenskra króna. Þú grípur þá upphæð ekki svo glatt upp af götunni.

Hvernig sem þetta mál þróast mætti sennilega kalla það kaldhæðni örlaganna ef hálaunaður knattspyrnumaður á mála hjá Chelsea ákveður að klára ferilinn í frystinum en Hollendingurinn Winston Bogarde var í fimm ár samningsbundinn Chelsea og spilaði heila níu deildarleiki og lifði sínu besta og afslappaðasta lífi á meðan.

