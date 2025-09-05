Ísland tekur á móti Aserbaísjan í kvöld og Arnar Gunnlaugsson gerir fjórar breytingar á byrjunarliði Íslands frá því í síðasta landsleik.
Elías Rafn Ólafsson mun verja markið í stað Hákons Rafns Valdimarssonar.
Mikael Egill Ellertsson kemur inn fyrir Loga Tómasson í vinstri bakvarðarstöðuna.
Skagamennirnir Ísak Bergmann Jóhannesson og Stefán Teitur Þórðarson munu svo stýra miðjunni í stað Willums Þórs Willumssonar, sem fer á bekkinn, og Arnórs Ingva Traustasonar, sem er utan hóps.
Annað er óbreytt. Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson er aftur frá vegna meiðsla, líkt og í sumar, þannig að framlínan er óbreytt. Ef miða má út frá síðasta leik verður Jón Dagur hægra megin, Hákon vinstra megin og Albert í holunni.
Þá er varnarlínan sú sama fyrir utan Loga, Guðlaugur Victor er áfram hægri bakvörður, Sverrir og Daníel mynda miðvarðaparið.
Byrjunarliðið á móti Aserbaísjan:
Elías Rafn Ólafsson, markmaður
Guðlaugur Victor Pálsson, hægri bakvörður
Sverrir Ingi Ingason, miðvörður
Daníel Leó Grétarsson, miðvörður
Mikael Egill Ellertsson, vinstri bakvörður
Ísak Bergmann Jóhannesson, djúpur miðjumaður
Stefán Teitur Þórðarson, djúpur miðjumaður
Hákon Arnar Haraldsson, framliggjandi miðjumaður
Albert Guðmundsson, framliggjandi miðjumaður
Jón Dagur Þorsteinsson, framliggjandi miðjumaður
Andri Lucas Guðjohnsen, framherji
Leikurinn hefst klukkan 18:45 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport frá klukkan 18:00.
Textalýsing Vísis er hafin og má finna hér fyrir neðan.
