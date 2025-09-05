Konan er fundin

Innlent

Árni Sæberg og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir konunni.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir konunni.

Konan sem Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir í morgun er fundin heil á húfi.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni sem þakkar fyrir veitta aðstoð.

