Konan er fundin Árni Sæberg og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 5. september 2025 10:58 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir konunni. Vísir/Vilhelm Konan sem Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir í morgun er fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni sem þakkar fyrir veitta aðstoð.