Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægum vindi í dag, en norðaustan strekkingi á norðanverðum Vestfjörðum.
Á vef Veðurstofunnar segir að rigning verði norðvestantil og einnig á Austurlandi seint í dag, annars skúrir.
Hiti verður á bilinu sjö til fimmtán stig, hlýjast um landið norðaustanvert.
„Úrkomuminna á morgun, þó einhverjar skúrir sunnan- og vestanlands. Hiti breytist lítið. Síðdegis og annað kvöld nálgast skil úr suðaustri og það fer að rigna á austanverðu landinu með vaxandi norðaustanátt,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Suðlæg eða breytileg átt 5-13 m/s og dálítil rigning eða skúrir, en léttir til austanlands. Hiti 9 til 15 stig, en svalara á Vestfjörðum. Vaxandi norðaustanátt og rigning um kvöldið, en úrkomulítið á Norðvestur- og Vesturlandi.
Á sunnudag: Austan 10-18 og rigning, talsverð á köflum en hægari og úrkomuminna á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig.
Á mánudag: Austan 8-18, hvassast við suðurströndina. Víða bjart um landið norðanvert, en rigning eða skúrir sunnan- og suðaustanlands. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Norður- og Vesturlandi.
Á þriðjudag: Suðaustanátt og rigning, en úrkomulítið norðan heiða. Milt veður.
Á miðvikudag og fimmtudag: Austlæg átt og rigning með köflum.