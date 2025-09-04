Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur lagði HK 4-1 í hreinum úrslitaleik um hvort liðið myndi tryggja sér sæti í Bestu deild kvenna í fótbolta á næstu leiktíð.
Fyrir leikinn var ljóst að ÍBV hefði unnið Lengjudeild kvenna en enn átti eftir að útkljá hvaða lið myndi fara upp með Eyjakonum. HK var í 2. sætinu fyrir leik dagsins á meðan heimakonur voru tveimur stigum þar á eftir.
Þegar komið var í leik dagsins var hins vegar aldrei spurning hvort liðið ætlaði sér upp. Sophia Faith Romine kom Grindavík/Njarðvík yfir á 11. mínútu. Hún tvöfaldaði svo forystu heimaliðsins á 22. mínútu.
Loma McNeese minnkaði muninn fyrir HK þegar tíu mínútur voru til loka fyrri hálfleiks. Staðan 2-1 þegar gengið var til búningsherbergja. Það var svo rétt tæp klukkustund liðin þegar heimaliðið fékk vítaspyrnu.
Danai Kaldaridou skilaði knettinum í netið og fór langleiðina með að tryggja sætið í Bestu deild kvenna að ári. Ása Björg Einarsdóttir gerði svo endanlega út um leikinn í uppbótartíma.