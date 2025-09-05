„Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. september 2025 10:03 Ekkert vanmat verður hjá Guðlaugi Victori í leik kvöldsins. vísir / bjarni „Mér líst bara mjög vel á þetta. Laugardalsvöllurinn eins og nýr, þetta er mjög spennandi og mjög mikilvægt verkefni“ sagði landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson fyrir fyrsta leikinn í undankeppni HM. Ísland mætir Aserbaísjan á Laugardalsvelli í kvöld. Völlurinn er ekki bara eins og nýr heldur er hann bókstaflega nýr. Blendingsgras hefur verið lagt í Laugardalnum og landsliðinu líst vel á. „Þetta er bara allt annað. Völlurinn hefur aldrei verið svona góður. Þetta er mjög tilkomumikið.“ Andstæðingur kvöldsins er ekki hátt skrifaður á styrkleikalista FIFA (117. sæti) en Guðlaugur segir hættur leynast víða í liði Aserbaísjan. „Í fyrsta lagi, við megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan. Þeir eru með mjög fínt lið og góðum leikmönnum sem er að spila í besta liðinu í Aserbaísjan [Qarabag] sem er komið í Meistaradeildina. Við þurfum að einbeita okkur að því sem við ætlum að gera og gera það mjög vel, bæði með og án bolta, þá tel ég okkur eiga mjög góðan séns á að vinna þennan leik.“ Guðlaugur skipti um félag undir lok síðasta mánaðar. Hann fór fram Plymouth Argyle á Englandi og samdi við Horsens í Danmörku, enda er hann smá Dani í sér. „Það gekk mjög fljótt fyrir sig, þeir höfðu samband við umboðsmanninn minn, ég talaði við klúbinn og leist bara mjög vel á verkefnið. Ég er svona smá Dani í mér, búinn að vera þar mikið og fannst þetta rétt skref fyrir mig á þessum tímapunkti. England er mjög erfitt og með mikið af leikjum, ég er þakklátur fyrir tíma minn þar en fannst þetta var það rétta.“ Klippa: Guðlaugur Victor fyrir leikinn gegn Aserbaísjan Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Anníe Mist selur CrossFit Reykjavíkur og BKG meðal kaupenda Sport Stórsér á stjörnunni eftir leikfang dótturinnar Golf Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Fótbolti Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Íslenski boltinn Levy var neyddur til að hætta Enski boltinn Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Enski boltinn Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Fótbolti Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Enski boltinn Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Enski boltinn Rekinn af velli eftir aðeins sex sekúndur af NFL tímabilinu Sport Fleiri fréttir „Alltaf mikil samkeppni og maður þarf að vera klár í það“ „Megum alls ekki vanmeta Aserbaísjan“ Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Messi skoraði tvö í síðasta landsleiknum í Argentínu Allir lögðust niður eftir óvænta og ágenga truflun í fótboltaleik Levy var neyddur til að hætta Þróttur lánar sextán ára strák til Inter Milan Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Hetja Blika: „Einn leikur í einu“ „Betra fótboltaliðið tapaði í dag“ Óvænt tap Þýskalands og Belgía skoraði sex Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur upp í Bestu eftir ótrúlegan sigur Uppgjör: Víkingur - Valur 3-2 | Víkingur náði í dýrmæt stig í fallbarátunni Ólafur Ingi: „Sjálfum okkur verstir“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-1 | Ótrúleg endurkoma og Blikar að stinga af Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Uppgjörið: Tindastóll - Fram 1-0 | Lífsnauðsynlegur sigur Stólanna Uppgjörið: Ísland - Færeyjar 1-2 | Íslendingar í gjafastuði Valsmenn semja við einn markahæsta leikmanninn í Lengjunni Arnar og Hákon sátu fyrir svörum Mættust í fótboltagolfi fyrir stórleik kvöldsins Fundu efnið sem felldi fótboltastelpurnar í öllu gúmmíi á gervigrasi Isak í fjölmiðlafeluleik Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Sjá meira