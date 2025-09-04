Arnar og Hákon sátu fyrir svörum

Vísir var með beina útsendingu frá blaðamannafundi íslenska karlalandsliðsins í fótbolta fyrir leikinn gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026.
Fundurinn hófst klukkan 12:45 en upptöku frá honum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari og Hákon Arnar Haraldsson, sem verður fyrirliði íslenska liðsins í næstu tveimur leikjum, sátu fyrir svörum á fundinum.
Ísland mætir Aserbaídsjan á Laugardalsvelli á morgun og Frakklandi í París á þriðjudaginn. Úkraína er einnig í D-riðli undankeppni HM. Efsta liðið kemst í lokakeppnina sem fer fram í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó en liðið í 2. sæti fer í umspil.
Ísland mætir Aserbaídsjan klukkan 18:45 á morgun. Leikurinn verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 18:00.